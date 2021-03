Porträt «Ich wollte nie wechseln»: Emmer Elektroinstallateur wird pensioniert – nach 47 Jahren im gleichen Betrieb Roland Greber wechselte von der Lehre bis zur Pensionierung nie den Arbeitgeber. Dass heutzutage gerade die jüngere Generation weniger lange am gleichen Job festhält, sieht der 65-Jährige durchaus kritisch. Julian Spörri 01.03.2021, 11.45 Uhr

Müsste man ein Beispiel für einen treuen Arbeitnehmer nennen, dann wäre Roland Greber sicher eine treffende Wahl. Der 65-jährige Elektroinstallateur war während 47 Jahren im gleichen Unternehmen angestellt. 1974 begann er die Lehre in der Lampert AG in Emmenbrücke. Auch nachdem diese 2016 infolge eines Besitzerwechsels zur Niederberger Elektro AG umgewandelt wurde, blieb Greber im Betrieb. Anlässlich seiner Pensionierung Ende Februar sagt der Emmer:

«Ich wollte nie wechseln, weil ich Spass in dieser Firma hatte und meine Arbeit geschätzt wurde.»

Roland Greber an seinem letzten Arbeitstag im Materialraum der Niederberger Elektro AG in Emmen.

Bild: Manuela Jans-Koch (26. Februar 2021)

Manche könnten nun denken, dass es langweilig sein müsse, so lange am gleichen Ort zu arbeiten. Doch dieser Auffassung widerspricht Greber. Weil er schon manches Jahr dabei gewesen sei, habe er seine Freiheiten erhalten.

«Ich konnte vieles selbstständig organisieren und einen eigenen Kundenstamm aufbauen.»

Das führt nun auch dazu, dass Greber nicht ganz in den Ruhestand geht, sondern noch rund einen Tag pro Woche im Betrieb aushelfen wird. «Manche Anlagen kenne ich in- und auswendig wie kein Zweiter», erklärt Greber. Gleichzeitig würde aber ein Arbeitskollege eingearbeitet, der in ein bis zwei Jahren seine Kunden endgültig übernehmen werde.

Mit der Erfahrung kommt die Verantwortung

Dass Greber so lange am gleichen Arbeitsplatz festgehalten hat, brachte ihm in seinen Augen noch einen weiteren Vorteil: die Verantwortung. Der gelernte Elektroinstallateur konnte bei einigen grossen Projekten die Bauführung im elektrischen Bereich übernehmen, etwa bei der Sanierung des Hallenbads Mooshüsli in Emmen nach dem Hochwasser im Jahr 2005 oder beim Neubau des Migros Fitnessparks National in Luzern.

Roland Greber erlebte viele Veränderungen auf dem Berufsfeld der Elektromontage.

Bild: Manuela Jans-Koch

Besonders gut in Erinnerung bleibt Greber der Bau des Geschäftszentrums Kuonimatt an der Krienser Industriestrasse in den 90er-Jahren. Etappenweise wurden Büroräumlichkeiten, Wohnungen, ein Restaurant, ein Hotel und das mittlerweile wieder geschlossene Kino Broadway erstellt. Greber verantwortete die elektrischen Arbeiten und hatte sein eigenes Büro vor Ort. «Es war sehr interessant, die Planungen für ein so vielfältiges Projekt zu machen und umzusetzen», erinnert er sich.

Der Zeitdruck ist gestiegen

Roland Greber ist sich bewusst, dass er mit seiner beruflichen Laufbahn gerade in der heutigen Zeit seinesgleichen sucht. Diesen gesellschaftlichen Gesinnungswandel stellt er auch bei den Lehrlingen in der Firma fest. Die Niederberger Elektro AG mit ihren aktuell elf Mitarbeitenden bildet ungefähr einen Lehrling pro Jahr aus. Insgesamt dürften es wohl gegen 50 Jugendliche gewesen sein, die er in den Beruf eingeführt habe, schätzt Greber. Er führt aus: «Immer mehr Lehrlinge wollen sich nach ihrem Abschluss weiterbilden und schlagen andere Wege ein. Als ich aus der Lehre kam, war man froh, wenn man eine sichere Arbeitsstelle hatte und diese auch behalten konnte.» Die Folgen dieser Entwicklung sieht Greber durchaus kritisch:

«Es ist ein Problem, dass sich die Jugendlichen nicht mehr begeistern lassen, auf dem Bau zu arbeiten.»

Auch sonst hat sich auf dem Berufsfeld der Elektromontage im Vergleich zu früher vieles verändert. Greber erwähnt die steigende Arbeitslast durch administrative Pflichten oder den erhöhten Zeitdruck. «Heute muss man schneller arbeiten, um preislich attraktiv zu sein. Darunter leidet jedoch die Qualität.» Auch wenn eine Anlage einwandfrei funktioniere, sei er manchmal enttäuscht, wenn er sehe, dass die Arbeiten mangelhaft ausgeführt worden sind. Greber hält fest:



«In meinen Augen hat der Berufsstolz nachgelassen.»

Er verherrlicht aber keinesfalls die vergangenen Zeiten, sondern sieht auch positive Entwicklungen. «Der Einsatz von Maschinen erleichtert unsere Arbeit sehr, sei es nur schon der Akkuschrauber, der das Schrauben von Hand hinfällig macht», gibt Greber ein Beispiel. «Es war früher nicht besser, aber anders.»

Reisen ist seine Passion

Der 65-Jährige blickt positiv auf die Zeit nach der Pensionierung, auch wenn er den Austausch mit den Kunden vermissen werde. In seinen Worten ist Vorfreude spürbar, als er sagt:

«Bis jetzt haben sich die Aktivitäten immer auf das Wochenende bezogen, nun wird auch unter der Woche Zeit frei für Wanderungen oder das Stand-up-Paddeln und Baden im See.»

Auch einige Reisen stehen noch auf seiner Liste. Die Pläne will Greber zusammen mit seiner Frau in die Tat umsetzen, sobald es die Coronasituation erlaubt. Geheiratet hat der Vater von zwei Söhnen und Grossvater von vier Enkelkindern übrigens vor 45 Jahren – in seinem zweiten Lehrjahr.