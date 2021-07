Porträt «Klein anfangen und immer Grösseres wagen»: Dieser aus dem Iran stammende Ebikoner schliesst mit 39 Jahren die Malerlehre ab Amir Trottmann kam vor zwölf Jahren aus dem Iran in die Schweiz. Nun darf er sich voller Stolz «gelernter Maler» nennen. Salome Erni 16.07.2021, 16.30 Uhr

Amir Trottmann liess sich vor einer besonders schönen Malerarbeit im Haus seines Chefs Elias Wigger ablichten, wo er mitgearbeitet hat. Bild: Jakob Ineichen (Werthenstein, 4. Juli 2021)

Amir Trottmann ist 39, verheiratet, lebt in Ebikon – und ist seit kurzer Zeit gelernter Maler. Zum Interviewtermin erscheint der iranisch-schweizerische Doppelbürger mit einer Sonnenblume in der Hand als Geschenk. Kürzlich durfte er sein Diplom in Empfang nehmen, erzählt er strahlend:

«Das war der schönste Moment meines Lebens – gleich nach dem Heiratsantrag.»

Sein Berufsleben startete Trottmann als Pflegehelfer des Roten Kreuzes im Kanton Zug und später in Luzern. Doch nach einigen Jahren hatte er genug davon, er konnte sich nicht mehr vorstellen, diesen Beruf bis zu seiner Pensionierung auszuüben. Nachdem er als Koch in einem chinesischen Restaurant arbeitete, entschied er sich für eine Malerlehre. «Ich wollte nicht mehr alle zwei, drei Jahre den Job wechseln.»

Dass Trottmann viel älter war als seine Mitbewerber, sei für ihn kein Nachteil bei der Lehrstellensuche gewesen: «In meinem Alter hat man einfach schon mehr Erfahrungen, das wussten die Lehrmeister zu schätzen. Welcher andere Lehrling kann schon Lastwagen fahren?», sagt er selbstbewusst.

Ausbildung war mit Rückschlägen verbunden

Der Weg zum Abschluss war jedoch nicht einfach. Den ersten Anlauf nahm der gebürtige Teheraner 2015 bei Maler Schlotterbeck in Luzern. Dem Inhaber und Geschäftsführer Hanns-Peter Schaffner ist Trottmann bis heute dankbar, dass er ihn während der schwierigen Zeit unterstützte. Denn zu Beginn des zweiten Lehrjahres musste er abbrechen. Die Diagnose: Burn-out mit Depression. Trottmann verbrachte über eineinhalb Jahre in Behandlungen. «Ich hatte einfach zu viel am Hals», sagt Trottmann, wenn er zurückblickt. Er war im Volleyverein, in der Feuerwehr, oft im Fitnesstraining, begann seine Ausbildung und war als Vater einer heute siebenjährigen Tochter gefordert. Er zeigt stolz das Bild eines dunkelhaarigen Mädchens im Prinzessinnenkleid.

Bild: Jakob Ineichen (Werthenstein, 4. Juli 2021)

Doch Trottmann gab nicht auf und suchte 2018 eine neue Lehrstelle, um die dreijährige Ausbildung nochmals in Angriff zu nehmen. Nach dem ersten Lehrjahr wechselte er zu seinem jetzigen Chef, Elias Wigger, in die Farbwerkstatt Luzern. Dort wird mit besonders naturnahen Produkten gearbeitet, was auch Trottmann wichtig ist. Oder wie er es formuliert:

«Mein Herz ist aufgegangen.»

Die junge Familie musste sich gut organisieren, damit Trottmanns Frau weiterhin 80 Prozent als Pflegefachfrau HF arbeiten konnte. Vom Umfeld erfuhr Trottmann viel Zuspruch, die Tochter durfte bei einer Tagesmutter und den Grosseltern den Tag verbringen. Es waren denn auch Trottmanns Schwiegereltern, die den frischgebackenen Maler bei der «Luzerner Zeitung» für ein Porträt meldeten.

Der Älteste unter lauter Jungspunden

Unter den Jungspunden in der Berufsschule sei es nicht einfach gewesen, sagt Trottmann. Trotzdem habe er keine Mühe in der Schule gehabt und dort viel über die Schweizer Politik und Gesellschaft gelernt. Ausserdem: «Malen ist viel mehr, als einen Pinsel in die Hand zu nehmen und eine Wand weiss zu streichen», sagt Trottmann.

Als der Tag kam, an dem die Resultate der Lehrabschlussprüfung online aufgeschaltet wurden, sei er sehr aufgeregt gewesen. Um Punkt Mitternacht sass Trottmann vor dem Computer. Der 39-Jährige reicht sein Smartphone über den Tisch und zeigt freudig das Foto des Bildschirms, auf dem die erlösenden Worte stehen.

Das offizielle Foto von Amir Trottmann bei der Diplomübergabe. Bild: Kanton Luzern

Nach über zwölf Jahren spricht Trottmann fliessend Schweizerdeutsch. Er rät allen, die in die Schweiz kommen, die Sprache als Zeichen des Respekts zu lernen. So erhalte man auch Zugang zur Gesellschaft. Mitglied der Feuerwehr Cham ist er bis heute. «Ich wurde in der Schweiz aufgenommen und möchte etwas zurückgeben. Mein Einsatz in der Feuerwehr ist ein <Danke> an die Bevölkerung», sagt er und zitiert ein iranisches Sprichwort:

«Was du zur linken Hand bekommst, sollst du an die rechte Hand weitergeben.»

Man solle ausserdem den Mut haben, klein anzufangen und dann immer Grösseres zu wagen.

Trottmann möchte sich auch nicht auf seiner erfolgreichen Lehre ausruhen. Er sei ein spontaner Mensch und könne sich vorstellen, eines Tages vielleicht sogar Malermeister zu sein. Doch im Moment ist er einfach nur stolz, den Abschluss in der Tasche zu haben. «Jetzt bin ich richtig entlastet und kann <dureschnuufe>.»