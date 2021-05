Porträt «Migi» Keck ist begeistert von Kork – und will zum nachhaltigen Konsum anregen Michael «Migi» Keck verkauft an Märkten und über seinen Onlineshop Kork-Produkte. Er erzählt, weshalb das natürliche Material hierzulande noch wenig bekannt ist und warum seine Kork-Schuhe die Leute immer wieder zum Staunen bringen. Niels Jost 12.05.2021, 05.00 Uhr

Kork kennen viele vom Wein trinken. Dass das Material aber nicht nur Flaschen verschliessen kann, sondern sich auch zum Herstellen von Modeartikeln und Alltagsgegenständen eignet, ist weniger bekannt. So zumindest schildert Michael Keck seine Wahrnehmung. Der 41-Jährige, den alle «Migi» nennen, muss es wissen: Seit eineinhalb Jahren ist er im Kork-Geschäft, bietet seine Produkte an Märkten in der ganzen Schweiz feil und betreibt den Onlineshop Korkeria.ch.

Michael «Migi» Keck stellt seine Kork-Produkte in der Stube seiner Eltern aus – bei ihnen hat er sein Lager. Bild: Manuela Jans-Koch (Sarmenstorf, 6. Mai 2021)

Das ist nicht selbstverständlich. Denn Keck ist gelernter Grafiker und hat sich in diesem Beruf selbstständig gemacht. Die Idee für ein weiteres Standbein sei ihm beim Besuch seiner Gotte gekommen. Diese lebe in Portugal, dem Kork-Land schlechthin. «Am Flughafen haben sich alle Touristen auf die Kork-Produkte im Souvenirgeschäft gestürzt», erzählt Keck, der am Hallwilersee im aargauischen Birrwil an der Grenze zum Kanton Luzern wohnt.

«Da sagte ich: So etwas würde doch auch in der Schweiz funktionieren!»

Auch die Eltern sind eingespannt

Gesagt, getan. Schnell nahm er Kontakt zu verschiedensten Herstellern in Portugal auf, designte eine Website, ging online. «Ich bin ein Typ, der einfach mal etwas ausprobiert und nicht lange drum herumstudiert», sagt Keck. Diese Eigenschaft scheint er von seinen Eltern geerbt zu haben. Denn auch sie packen mit an, lagern in ihrem Haus unzählige Produkte: Handtaschen, Portemonnaies, Gürtel, Hüte, Handy-Hüllen oder Regenschirme, das meiste im mittleren Preissegment.

Portemonnaies seien besonders beliebt bei seinen Kunden, sagt «Migi» Keck. Bild: Manuela Jans-Koch (Sarmenstorf, 6. Mai 2021)

Auch beim Verkauf an den Märkten springen die beiden Pensionierten ein – wobei alle drei Kecks hier noch viel dazu lernen müssten, wie sie sagen. Denn: «Keiner von uns hatte Erfahrung mit dem Verkaufen an einem Markt», sagt «Migi» Keck. So unterscheide sich die Mentalität an den Märkten von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf. In Willisau etwa habe er kein einziges Produkt verkaufen können. Und auch in der Stadt Luzern, wo Keck jeweils am Monats-Warenmarkt zugegen ist, seien die Leute zunächst etwas skeptisch gewesen.

Mittlerweile laufe das Geschäft besser. Dabei komme es auch zu witzigen Begegnungen – etwa wegen seiner Kork-Schuhe. «Die ziehe ich immer an, wenn es regnet. Die Leute glauben einfach nicht, dass ich keine nassen Füsse habe», sagt Keck und lacht. Kork sei wasserabweisend. Dies sei aber nur eine Eigenschaft, welche für das Material spreche. Durch die natürlichen Strukturen sehe jedes Produkt anders aus. «Kork ist sehr vielseitig und eine Alternative zu Leder», so Keck.

«Viele Kunden reagieren ganz überrascht, wenn sie die Produkte anfassen. ‹Das ist ja ganz weich›, sagen sie und fragen dann: ‹Ist das auch echt?›»

Ja, das sei es, erwidere er jeweils.

Die Kork-Produkte werden zum Teil eingefärbt oder mit anderen Materialien verziert. Bild: Manuela Jans-Koch (Sarmenstorf, 6. Mai 2021)

Nachhaltigkeit wird gross geschrieben

Seine fertigen Waren bestelle der Unternehmer direkt bei Manufakturen in Alentejo, im Süden Portugals. Dort wachsen unzählige Kork-Wälder. Die Rinde der Eiche werde von Hand geerntet und wachse innert acht bis zwölf Jahren nach. «Nachhaltigkeit und eine faire Produktion sind mir wichtig», sagt Keck. Deshalb beziehe er Produkte, die unter anderem von FSC oder Peta zertifiziert seien.

Nachhaltigkeit sei ihm auch im Privatleben wichtig. So ernähre er sich hauptsächlich biologisch, kaufe Früchte und Gemüse beim befreundeten Landwirten, achte bei seinen Kleidern auf eine ökologische Herstellung und fahre ein Auto mit Biogas-Antrieb. Das Bewusstsein für sein eigenes Konsumverhalten habe er während früheren Reisen geschärft, erzählt er.

Eine Reise habe er auch in diesem Sommer geplant. Natürlich nach Portugal. Keck möchte sich ein noch genaueres Bild vor Ort machen. Sein Ziel sei es zudem, selber ein Produkt zu designen. Mehr möchte er noch nicht verraten. «Das ist noch ein Geheimnis.»