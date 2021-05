Porträt Mit 18 Jahren ausgewandert, um ein «Rigi-Bähnler» zu werden – jetzt ist Tobias Ernst fester Teil der Mannschaft Aufgewachsen ist er nahe Frankfurt, doch schon als Kind hatte Tobias Ernst nur ein Ziel: Lokführer bei den Rigi Bahnen werden. Der 26-Jährige erzählt von seiner Faszination für den Beruf und den Teamgeist. Niels Jost 01.05.2021, 05.00 Uhr

Dass die Rigi über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist, weiss jeder. Dass die alten Zahnradbahnen genauso weit entfernt auf Begeisterung stossen, ebenso. Und doch überrascht es, wie gross die Faszination für diesen Berg und das Bahnunternehmen sein kann.

Ein Beispiel gefällig? Tobias Ernst, aufgewachsen in Dreieich bei Frankfurt am Main, Abitur-Absolvent, verrückt nach Technik und Eisenbahnen. Mit dem «Bahnvirus» angesteckt habe ihn sein Götti, der für die Deutsche Bahn arbeitete, erzählt Ernst. Mit zehn Jahren sei für ihn daher schon klar gewesen: Er möchte Lokführer werden. «Aber nicht irgendwo», sagt der heute 26-Jährige, «sondern genau hier bei den Rigi Bahnen.»

Der gebürtige Deutsche Tobias Ernst (26) wollte schon als Kind Lokführer bei den Rigi Bahnen werden. Bild: Dominik Wunderli (Vitznau, 28. April 2021)

Ferien oft in Vitznau verbracht

Dass Tobias Ernst schon so früh diesen spezifischen Traum hegte, kommt nicht von ungefähr – obwohl seine Heimat 440 Kilometer weit entfernt liegt. Von Klein auf war er oft in der Region, seine Eltern besitzen direkt oberhalb der Talstation in Vitznau eine Ferienwohnung. «Ich war schon früher fasziniert von der Drehscheibe und habe dem Bahnbetrieb stundenlang zugeschaut.»

Ein Schlüsselerlebnis hatte er im Alter von 12 Jahren. Ein Lokführer habe damals aus dem Führerstandsfenster geschaut und zu ihm gesagt: «Du gisch emal en richtige Rigi-Bähnler ab.» Von da an konnte ihn nichts mehr von seinem Traum abbringen. Nach seinem Abi wanderte Tobias Ernst aus, mit gerade mal 18 Jahren. Schwer sei ihm dieser Schritt nicht gefallen. «Vitznau war mir ja nicht fremd, und ich hatte bereits ein Umfeld hier», sagt Ernst in perfektem Schweizerdeutsch, der mittlerweile bei den Vitznauer Chlausjägern und einer Gruppe Kleindampfböötlern dabei ist.

Seit zweieinhalb Jahren arbeitet Tobias Ernst nun schon als Lokführer und Automatiker bei den Rigi Bahnen. Bild: Dominik Wunderli (Vitznau, 28. April 2021)

Erst bei der dritten Bewerbung klappte es

Auch seinen Eltern habe er den Entscheid nicht erklären müssen, denn die Sache sei für alle klar gewesen. «Ich bin sehr zielstrebig», sagt Ernst. Das zeigte sich auch in der Wahl seiner Lehrstelle. Denn diese hat er nicht beim Bahnunternehmen, sondern bei einem Kleinstbetrieb in Brunnen absolviert, als Automatiker. «Diesen Beruf habe ich ganz bewusst schon im Hinblick auf eine mögliche Stelle bei den Rigi Bahnen gewählt.» Dort, das wusste Ernst schon damals, seien handwerkliches Geschick und technisches Know-how gefragt.

Nach seinem erfolgreichen Lehrabschluss verschickte er gleich eine Spontanbewerbung an die Rigi Bahnen AG. Eine Zusage erhielt er allerdings nicht, einen freien Posten habe es damals nicht gegeben. Auch der zweite Versuch für eine Stelle im Verkauf blieb erfolglos. Doch Ernst glaubte weiter an seine Chance – zu Recht, wie sich ein Jahr später herausstellte. 2018 wurde eine Stelle frei, und nach bestandenem Arzt- und Eignungstest hatte er den Vertrag im Sack.

«Ich habe das Glück, meinen Traumberuf leben zu dürfen»: Tobias Ernst in jenem Triebwagen, den er als Erster selber fuhr. Bild: Dominik Wunderli (Vitznau, 28. April 2021)

Guter Teamgeist – aber auch viel Verantwortung

«Ich habe das Glück, meinen Traumberuf leben zu dürfen», sagt Tobias Ernst demütig. Neben der Landschaft schätze er die Vielseitigkeit seiner Tätigkeiten. So fahre er nicht nur Personen-, sondern auch Güterzüge oder den Pflugzug, der sich im Winter durch teils meterhohe Schneeberge frisst. «Die Strecke von Vitznau auf Rigi-Kulm ist zwar nur sieben Kilometer lang, sie bietet aber grosse Abwechslung.»

Am wichtigsten sei für ihn allerdings das Team. «Wir sind wie eine Familie», sagt Ernst – und man glaubt es ihm. Ein kecker Spruch hier, ein Seitenhieb da lassen sich während des Interviews unter den «Rigi-Bähnlern» beobachten. Auch in der Freizeit treffe man sich, erzählt Ernst. Der lockere Umgang dürfe jedoch nicht darüber hinweg täuschen, dass der Arbeitsalltag herausfordernd sei. Neben dem Führen der Züge sind Ernst und seine Kollegen für den Unterhalt ebendieser sowie für den Service der Weichen und Fahrleitungen zuständig. Die Sicherheit stünde jederzeit an oberster Stelle. «Fehler dürfen wir uns keine leisten», so Ernst.

Doch gerade diese alltägliche Herausforderung treibe ihn an, sagt der 26-Jährige. Entsprechend freue er sich auf die Inbetriebnahme des neuen Rollmaterials im Herbst. Tobias Ernst wird einer der ersten sein, der die neuen Triebwagen testen wird. «Das ist eine Ehre für mich.»

Hinweis: Am 21. Mai feiern die Rigi Bahnen ihr 150-jähriges Bestehen. Bis dahin stellen wir Ihnen Personen vor, die hinter den Kulissen arbeiten.