Porträt Peter Küenzi tritt als höchster Jäger des Kantons Luzern zurück In seine Zeit als Präsident der Revierjagd Luzern fiel unter anderem die Neuverpachtung der Reviere – aber nicht nur. Ernesto Piazza 03.02.2021, 05.00 Uhr

Peter Küenzi am Fäälimärt in der Stadthalle Sursee vor einem Jahr. Bild: Philipp Schmidli (Sursee, 18. Februar 2020)

Mitten in Zeiten von Corona ist für ihn Schluss. Am Fäälimärt in Sursee wollte Peter Küenzi letztmals als Präsident der Revierjagd Luzern (RJL) die Generalversammlung leiten. Da der Anlass aus bekannten Gründen abgesagt ist, wird sein Rücktritt still über die Bühne gehen. «Ich hätte mich zwar gerne am offiziellen Jägersonntag von den Mitgliedern verabschiedet», sagt er. Doch für den höchsten Jäger des Kantons hat die Gesundheit Priorität.

Seit bald 30 Jahren geht der 62-Jährige seiner Jagdpassion nach. Dabei erinnert er sich noch gut an die Anfänge zurück. Er habe sich damals die Überlegung gemacht, ob er Golf spielen oder Jäger werden wolle. Den Entscheid hat er nie bereut: «Ich durfte in all den Jahren die Kameradschaft als ein extrem hohes Gut erleben. Dafür bin ich dankbar.» Küenzi ist auch Pächter bei der Jagdgesellschaft «Kriens Grüebli», welche zur Sektion Pilatus gehört, und die er ebenfalls drei Jahre präsidierte

Respekt zu Tieren ist ihm wichtig

Eine gewisse «Mitschuld», dass er Jäger geworden ist, «tragen auch meine Familie und Freunde, welche die Jagd bereits ausübten», sagt er schmunzelnd. Die Jagd habe eine enge Beziehung zur Natur. Und so fand der nach einem Ausgleich zur Tätigkeit suchende Küenzi seine «stimmige Freizeitbeschäftigung». Er habe Fauna und Natur in all den Jahren mit anderen Augen kennengelernt. Enorm wichtig ist ihm der Respekt zu den Tieren.

«Ich kann sie auch nur beobachten, ohne zu schiessen.»

Stets faszinierend findet der Generalagent und Inhaber einer bekannten Versicherungsgesellschaft, Sonnenauf- und Sonnenuntergänge allein in der Natur erleben zu dürfen.

In seine RJL-Präsidialzeit fiel unter anderem die Neuverpachtung der 122 Reviere im Kanton Luzern. Weiter stand die Totalrevision des Kantonalen Jagdgesetzes und deren Verordnung an. «Hierfür gab es eine klare Mehrheit», so Küenzi. Anders bei der Teilrevision des Schweizerischen Jagdgesetzes: Dieses lehnte der Stimmbürger ab, wobei der Kanton Luzern ihm zugestimmt hatte. Hadern mag Peter Küenzi deswegen nicht und «akzeptiert und respektiert» das eidgenössische Nein, sagt aber:

«Mir persönlich hat wehgemacht, dass uns Jägerinnen und Jäger beim Abstimmungskampf in den Rücken gefallen sind, ja sich an vorderster Front positioniert haben.»

Und die Gegner hätten die Vorlage mit teils nicht fundierten und falschen Aussagen bekämpft. Schade sei auch gewesen, dass es im Grundsatz nur um ein Thema gegangen sei: um den Wolf.

Die Hauptherausforderung für die Jagd sieht er einerseits auf der politischen Ebene, andererseits bei der nicht jagenden Bevölkerung. «Sie sucht – ebenfalls bedingt durch Corona – den Wald vermehrt als Erholungsgebiet auf. Dabei lässt sie nicht nur einiges an Abfall liegen. Man bewegt sie sich kreuz und quer und so abseits von den offiziellen Wegen. Es wird keine Rücksicht auf Biodiversität und Artenvielfalt genommen. Das macht mir für die Zukunft etwas Angst.» Politisch, erklärt er, werde es mit der Revision des Eidgenössischen Jagdgesetzes erneut eine grosse Herausforderung geben, denn Anpassungen seien da und dort so oder so erforderlich und würden die Gemüter wieder erhitzen. «Auch das Thema Forst, wo immer wieder unterschiedliche Auffassungen zur Jagd bestehen, wird ein Dauerthema bleiben.»

CVP-Kantonsrat tritt Nachfolge an

Angesprochen auf die Höhepunkte während seiner Präsidialzeit, erwähnt er die Teilnahme der Revierjagd Luzern an der Luga 2015. Weiter sei der sehr gute fachliche Austausch mit der Kantonalen Dienststelle der Jagd beim LAWA zu erwähnen. Als eine gelungene Sache streicht der scheidende RJL-Präsident das neue Kommunikationssystem – unter Einbezug einer App – hervor. Eine «gute Kommunikation», aber auch eine «positive Streitkultur» liegen ihm speziell am Herzen. «Ich glaube, hier haben wir viel anpacken und umsetzen können», findet er.

Küenzi gibt mit einem «sehr guten und beruhigenden Gefühl» das Präsidium weiter. Seine Nachfolge tritt der bisherige Präsident der Fäälimärt-Kommission und CVP-Kantonsrat Guido Roos an. Und mit einem nochmaligen Blick zurück, sagt der scheidende RJL-Präsident: «Während der sechs Jahre durfte ich viel Positives erfahren. Von der Jagd habe ich viel erhalten, mit meinem Engagement im Berufsverband der Jägerinnen und Jäger wollte ich etwas zurückgeben.» Und als Jäger wird Küenzi der Jagd auf jeden Fall erhalten bleiben.

Künftig will sich der verheiratete Familienvater etwas mehr privaten Dingen widmen:

«Meine Frau ist in all den Jahren zu kurz gekommen.»

Und dann ist er noch mit Leib und Seele Hochgebirgsjäger. Im österreichischen Bundesland Tirol, auf felsigen Höhen zwischen 2000 und 3300 Meter, dürfte er wieder vermehrt anzutreffen sein.