Porträt Sie ist die erste Geschäftsführerin der Gemeinde Wikon Seit gut einem Jahr ist Martina Winiger (37) Gemeindeschreiberin von Wikon. Sie hilft mit, die krisengeschüttelte Gemeinde wieder auf Vordermann zu bringen. Seit Anfang Januar ist Winiger zudem als erste CEO der Gemeinde tätig. Roseline Troxler 14.01.2021, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Martina Winiger mit der Marienburg im Hintergrund. Wie das Schloss in Zukunft genutzt wird, beschäftigt die Gemeinde Wikon.

Bild: Dominik Wunderli (Wikon, 13. Januar 2021)

Fast täglich radelt Martina Winiger-Muff von Zofingen nach Wikon. An diesem Morgen Mitte Januar wurde sie von den Schneemassen überrascht, erzählt die 37-Jährige. Vor gut einem Jahr trat sie die Stelle als Gemeindeschreiberin von Wikon an. Damals war das 1'548 Seelen-Dorf praktisch Neuland für sie.

Die Gemeinde rutschte in den vergangenen Jahren in die Krise. Das Beratungsunternehmen BDO fasste die Situation in einer Analyse wie folgt zusammen: mangelhafte Führungsverantwortung, fehlendes Know-how auf der Bauverwaltung und zwischenmenschliche Probleme. Dazu geführt hatten unter anderem diverse Fluktuationen. Die Gemeinde schrammte knapp an der Aufgabe der Selbstverwaltung vorbei. Martina Winiger sagt, sie habe die Situation damals aus der Ferne beobachtet und schliesslich festgestellt: «Die Gemeinde, unter neuer Führung von Gemeindepräsidentin Michaela Tschuor, nahm diese schwierige Aufgabe an die Hand und war bereit, das Ruder herumzureissen. Das hat mich beeindruckt.» Die besondere Herausforderung habe sie gereizt, die Stelle anzutreten, so Winiger, die zuvor als Gemeindeschreiber-Substitutin in Buttisholz tätig war. Sie sagt:

«Ich kann in Wikon sehr viel beitragen, die Verwaltung neu gestalten und mein breites Fachwissen einbringen.»

Neue Gemeindeordnung und Organisationsstruktur als Meilensteine

Martina Winiger ist zufrieden mit dem vergangenen Jahr. «Vieles blieb in den letzten Jahren liegen und musste schnell aufgegleist werden. Wir haben uns an der Organisationsanalyse orientiert, welche die 45 empfohlenen Massnahmen priorisiert hat.» Als Meilenstein bezeichnet Winiger die neue Gemeindeordnung und damit einhergehend die angepasste Organisationsstruktur der Verwaltung.

«Die verschiedenen Abteilungen wurden personell neu besetzt, die Aufgaben klarer verteilt und Bestehendes hinterfragt.»

Bei der Revision der Gemeindeordnung habe der Gemeinderat sich eng mit Parteienvertretern und Kommissionen ausgetauscht. «Das hat sich bewährt.»

Gesunden Respekt vor der Aufgabe

Im November haben sich die Stimmbürger klar für das CEO-Modell ausgesprochen. Es beinhaltet eine Trennung zwischen strategischen Angelegenheiten, um die sich der Gemeinderat kümmert, und operative Themen, die in der Verantwortung des Geschäftsführers liegen. Seit Januar ist Martina Winiger Geschäftsführerin in Personalunion mit dem Gemeindeschreiberamt. Das bedeutet deutlich mehr Verantwortung. Sie sagt:

«Ich spüre einen gesunden Respekt vor dieser Aufgabe.»

Das wichtigste Ziel ist es für Winiger, dass die Verwaltung mit ihren acht Mitarbeitern für die Bevölkerung gute und effiziente Dienstleistungen erbringen kann. «Ich möchte, dass wir individuell auf die Bürger eingehen, wenn sie ein Baugesuch einreichen, einen Todesfall melden oder Sozialhilfe beantragen.» Die Coronazeit habe ihr den direkten Kontakt leider erschwert.

«Der persönliche Austausch ist ein Zeichen der Wertschätzung für mich.»

Trotz grosser Herausforderungen betont Winiger, die im Seetal aufgewachsen ist und heute mit ihrem Mann in Luzern wohnt: «Ich habe mich sehr gut eingelebt.» Wikon sei eine überschaubare Landgemeinde mit einer Bevölkerung, die einen tollen Zusammenhalt habe. Ausserdem fasziniert sie auch die unmittelbare Nachbarschaft zum Kanton Aargau. «Das ermöglicht der Bevölkerung vom kulturellen Angebot zweier Kantone zu profitieren.»

Martina Winiger, CEO der Gemeinde Wikon, vor dem Gemeindehaus.



Bild: Dominik Wunderli (13. Januar 2021)

Nun gilt es für Martina Winiger, das CEO-Modell zu etablieren. Winiger lobt dabei die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat und mit dem Verwaltungsteam. Beschäftigen wird die Gemeinde 2021 auch die finanzielle Situation. «Der Steuerfuss ist hoch. Der Gemeinderat will Gegensteuer geben und eine Finanzstrategie erarbeiten.» Ein weiteres wichtiges Thema ist die Ortsplanungsrevision.

«Dabei stellt sich auch die spannende Frage, wie das Schloss Marienburg künftig genutzt werden soll.»

2019 haben die Benediktinerinnen das Schloss verlassen. Investor ist der Luzerner Bauunternehmer Bruno Amberg.

Martina Winiger ist in einer politischen Familie aufgewachsen, ihr Vater war Gemeindepräsident in Eschenbach, ihre Schwester Kantonsrätin und Firmgotte Gerda Jung politisiert aktuell als Kantonsrätin. Ein politisches Mandat kann sich Winiger allerdings nicht vorstellen, sie interessiert sich aber sehr für das politische Geschehen. Nicht zuletzt deshalb engagiert sie sich im Verband Luzerner Gemeinden und im Gemeindeschreiberverband. Sie sagt:

«Ich will mich für Gemeindeanliegen einsetzen und den Zusammenhalt und die Fairness zwischen den Gemeinden stärken.»

Energie tanken für die vielfältigen Herausforderungen kann die 37-Jährige im Familien- und Freundeskreis, auf dem Velo, den Langlaufskis, auf Reisen oder an kulturellen Veranstaltungen.