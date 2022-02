Lehrer, Polizist, Jurist: Stefan Weiss wechselt zur Polizeischule

Porträt Stefan Weiss ist Lehrer, Polizist, Jurist und bald oberster Luzerner Polizeiausbildner: «In Krisen bewahre ich einen kühlen Kopf» Der 55-Jährige wechselt vom Kanton zur Polizeischule nach Hitzkirch. Stefan Weiss kann auf einen breiten Erfahrungsschatz zurückgreifen, etwa auf Einsätze mit der Spezialeinheit oder im Umgang mit Gefängnisinsassen. Niels Jost Jetzt kommentieren 17.02.2022, 05.00 Uhr

Eine «Traumbesetzung» sei er. Als Lehrer, Polizist und promovierter Jurist mit Führungserfahrung passe er perfekt in das Profil des Leiters Aus- und Weiterbildung bei der Interkantonalen Polizeischule Hitzkirch. Dies sagte Direktor Alex Birrer gegenüber unserer Zeitung, als die Neubesetzung von Stefan Weiss bekannt wurde. Darauf angesprochen, muss dieser schmunzeln. «Da habe ich viele Vorschusslorbeeren erhalten. Hoffentlich kann ich diesen auch gerecht werden.»

Stefan Weiss vor einer Metallskulptur beim Armee-Ausbildungszentrum in Luzern. Bild: Boris Bürgisser (9. Februar 2022)

Der gebürtige Aargauer, der mit seiner Partnerin in Reiden wohnt, empfängt uns in seinem Büro im Armee-Ausbildungszentrum in Luzern. Wobei Büro nicht ganz zutrifft; seit etwa zwei Jahren habe er keinen fixen Arbeitsplatz mehr. Da flexibles Arbeiten immer wichtiger werde, wolle er mit gutem Beispiel vorangehen.

Weiss, 55-jährig, sportliches Sakko, unkompliziert im Umgang, strahlt eine Lockerheit aus, die man nicht von einem Leiter der Dienststelle Militär, Zivilschutz und Justizvollzug erwarten würde. Doch vielleicht ist es mitunter dieser Einstellung zu verdanken, dass nun alle seine Abteilungen gut aufgestellt seien und er seinem Nachfolger, dem Stabschef und Leiter Massnahmen Covid-19 des Kantons Zug, Gregor Bättig, «keine Baustellen» hinterlassen müsse, wie Weiss sagt.

Sinnbildlich dafür ist ebenso, was er zu den Höhepunkten in seiner zwölfjährigen Tätigkeit beim Justiz- und Sicherheitsdepartement sagt: «Ich fand es immer schön, wenn es uns gelungen ist, Mitarbeitende beruflich und persönlich weiterzuentwickeln und eine positive Unternehmenskultur zu schaffen.»

Schwieriger Start, nationale Schlagzeilen

Das war nicht immer so. Weiss erzählt von seinem «sehr herausfordernden» Start beim Kanton. Als er im Jahr 2010 zunächst die Leitung der Vollzugs- und Bewährungsdienste übernahm, erholte sich die Abteilung gerade von Mobbing-Vorfällen, vielen Kündigungen und einer schwachen Führungsstruktur. Für nationale Schlagzeilen sorgte ebenso der Rückfall eines Serienvergewaltigers, nachdem ihm das Luzerner Verwaltungsgericht Hafturlaube gewährte. In diesen Situationen habe er stets versucht, aktiv zu kommunizieren – gegen innen wie auch gegen aussen. Weiss sagt aber auch:

«Man muss breite Schultern haben und so etwas aushalten können.»

Geholfen habe ihm dabei seine Ausbildung zum Polizisten und zum Interventionsspezialisten bei der Luzerner Sondereinheit Luchs. Wenn Weiss darüber spricht, sagt er Sätze wie «Ich kann Situationen gut einschätzen» oder «In Krisen bewahre ich einen kühlen Kopf». Dann kommt neben seiner umgänglichen Art auch seine Seite des disziplinierten Profis zum Vorschein, der Situationen blitzschnell analysiert und strukturiert handelt.

Auch das lebt er als Chef vor: «Ich stelle hohe Ansprüche an meine Mitarbeitenden und an mich selbst», sagt der passionierte Ausdauersportler. Seinen Führungsstil bezeichnet er als «wohlwollend, aber klar in der Sache». Ihm selber sei es wichtig, das Vertrauen der Vorgesetzten zu spüren. Dieses habe er jeweils erhalten, sowohl vom amtierenden Regierungsrat Paul Winiker, SVP, als auch von dessen Vorgängerin Yvonne Schärli, SP.

Polizeischule: Seinen Vorgänger kennt er bestens

Vollen Einsatz dürfe der Vater eines erwachsenen Sohnes auch von seinem neuen Team und den Aspirantinnen und Aspiranten an der Polizeischule einfordern. Zu seinen konkreten Zielen wolle er sich vor seinem Stellenantritt am 1. März noch nicht äussern. Nur so viel:

«Die Schule soll weiterhin einen guten Ruf geniessen.»

Gereizt habe ihn an der neuen Stelle, dass er nach acht Jahren als Dienststellenleiter nun wieder einen spezifischen Fachbereich leiten könne. In Hitzkirch wird Weiss die Nachfolge von Harry Wessner antreten. Die beiden kennen sich, Wessner war Weiss' Vorgesetzter bei der Polizei. Viele Tipps wird er seinem Nachfolger, der «Traumbesetzung», allerdings nicht mitgeben müssen – dessen breiter Erfahrungsschatz dürfte da genügen.

