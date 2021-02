Porträt Zwei Luzerner erzählen von ihrem Alltag in Kurzarbeit Wegen der Coronakrise haben viele Menschen plötzlich unfreiwillig mehr Freizeit – Stichwort Kurzarbeit. Für die einen ist sie eine Herausforderung, für die anderen gar nicht so schlimm. Zwei Betroffene erzählen. Roger Rüegger und Sandro Renggli 19.02.2021, 05.00 Uhr

Werner Jürgens (56)

Werner Jürgens aus Malters arbeitet im Physical Fitness in Zofingen 60 Prozent als Instruktor, im Nebenerwerb bietet er Gleitschirm-Tandemflüge an. Beide Bereiche sind vom Teil-Lockdown betroffen, Jürgens ist also derzeit erwerbslos. Seinen Gehalt bezieht er aus dem Lohn der Kurzarbeit. Für den Ausfall der Flüge erhält er keine Entschädigung:

Werner Jürgens.

«Ich lebe in einer Partnerschaft. Mit dem Lohn der Kurzarbeit komme ich zurecht. Es ist glücklicherweise niemand abhängig von mir.»

Weil er oft abends arbeitet, ist er selten in Restaurants anzutreffen. Ihn tangiert deren Schliessung kaum. Was bleibt, ist viel Freizeit. «Die verbringe ich meistens in der Luft. Nun passt das aber auch nicht», so Jürgens. Also nutzt er die Zeit anders.

Hier hat er einen Vorteil. Ein Absturz beim Gleitschirmfliegen zwang ihn 2018 zu einer mehrmonatigen Zwangspause. Er brach sich zwei Rückenwirbel und verletzte sich an der Schulter. «Ich musste mich neu ausrichten. Auf der Suche nach Möglichkeiten, wie ich mit meiner Einschränkung schmerzfrei trainieren kann, stiess ich auf Methoden und Trainingsvarianten im Bereich der Neuroathletik.»

Er besuchte Seminare und eignete sich viel im Selbststudium an. Er will sich in dieser Methode weiterbilden. Dafür hat er nun Zeit, die es auch braucht. «Wenn der Lockdown vorbei ist, muss ich einteilen, damit Job, Tandemfliegen und Studium des Stoffes aneinander vorbei gehen.» Sonst bewegt er sich viel in der Natur und er trägt Pendenzen ab, wie Auto revidieren, Zähne flicken und entrümpeln. «Und endlich habe ich mir eine neue Brille gekauft.»

Désirée Akwamoa (24)

Für Désirée Akwamoa hat die Kurzarbeit auch Vorteile. Die 24-jährige Luzernerin arbeitet in Zürich beim Reiseunternehmen Hotelplan Suisse als Assistant Managerin im Badeferienbereich – die Tourismusbranche ist eine der von der Coronakrise am stärksten betroffenen Branchen. Schon seit April hat das Unternehmen Kurzarbeit angemeldet.

Désirée Akwamoa.

«Nachdem ich im Sommer etwas mehr hatte arbeiten können, wurde mein Pensum mit dem Aufkommen der zweiten Welle und den damit verbundenen erneuten Reiserestriktionen nach und nach reduziert», erzählt Akwamoa. Von den 80 Prozent, die sie normalerweise arbeitet, bleiben momentan noch 30 Prozent. «Diese Winterruhe ist von Hotelplan Suisse jedoch angedacht», so Akwamoa. Es sei klar gewesen, dass im Winter wegen der verschärften Reiserestriktionen in Ferndestinationen weniger Betrieb herrsche als noch im Sommer. «Wir hoffen natürlich, dass bald wieder mehr läuft.»

Dennoch: Die finanziellen Einbussen seien mit der Zeit zu spüren gewesen. Als Zwischenverdienst arbeitet Akwamoa nun nebenbei im Büro eines Sushi-Lieferservice. «Momentan arbeite ich da etwa zehn Schichten im Monat, jeweils von 17 bis 22 Uhr.» Um finanzielle Engpässe muss sie sich deshalb keine Sorgen machen.

Trotz Kurzarbeit ist es möglich, einen Nebenjob anzunehmen. Der Arbeitgeber muss aber zwingend über die Nebentätigkeit informiert werden. Ausserdem muss der Lohn der Nebentätigkeit der Arbeitslosenversicherung gemeldet werden, wie es bei Comparis heisst.

Und wohin mit der zusätzlichen Zeit? «Ich mache das Beste aus der Situation», so Akwamoa. Persönlich könne die Kurzarbeitssituation auch positive Auswirkungen haben:

«Projekte, die ich mir schon lange vorgenommen habe, aber nie Zeit dafür gefunden hatte, kann ich jetzt in Angriff nehmen.»

Unter anderem hat Akwamoa Stirnbänder oder auch Schutzmasken selber gestrickt und genäht. Auch das Malen und Sticken hat sie für sich entdeckt. Selbstbemalte und bestickte Stofftaschen sind das Ergebnis. «Ich habe letztes Jahr alle Weihnachtsgeschenke selber gemacht», freut sich Akwamoa.

Für sie ist die Kurzarbeit also keine negative Erfahrung. «Für mich persönlich hat sich die Lebensqualität sogar eher gesteigert», meint Akwamoa. Einfach, weil man mehr Zeit für sich hat.

