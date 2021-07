Porträt Dominik Zanggers Leben zwischen Sägemehlring und Schulbank: «Kein Tag ist wie der andere» Elektroinstallateur, Schwinger und erfolgreicher Absolvent der Handelsschule: Der 23-jährige Ufhuser Dominik Zangger macht auf unterschiedlichstem Parkett eine gute Figur. Stephan Santschi 09.07.2021, 17.00 Uhr

Dominik Zangger fühlt sich im Sägemehl sichtlich wohl.

Bild: Nadia Schärli (Langenthal, 6. Juli 2021)

Dominik Zanggers Arbeitsplatz ist die Baustelle. Dort leitet er die Elektroinstallationen. Wenn er auf Servicetour ist, behebt er Mängel oder erfüllt Ausbauwünsche in den Häusern und Büroräumen der Kundschaft. In seiner Freizeit steht er im Sägemehl, schwingt mit der Konkurrenz um gute Rangierungen und Kränze.

Der 23-Jährige ist sich körperliche Anstrengungen also gewohnt. Deshalb betrat er ein wenig Neuland, als er vor einem Jahr den Bildungsgang Diplom-Handelsschule 4.0 begann.

In zwei Semestern zum Diplom Der Bildungsgang der Diplom-Handelsschule 4.0 in Sursee und Willisau ist eine berufsorientierte Weiterbildung und bezieht sich auf die Industrie 4.0, sowie die zukünftige Arbeitswelt. Angesprochen ist damit der Veränderungsprozess im digitalen Zeitalter. So wird im Unterricht zum Beispiel mit Microsoft Teams, OneNote, Word, Excel und PowerPoint gearbeitet. Der Absolvent ist schliesslich in der Lage, betriebswirtschaftliche Zusammenhänge zu erkennen und administrative Aufgaben in Wirtschaft und Verwaltung auszuführen. Zudem erleichtert die Ausbildung den Einstieg in eine selbstständige Unternehmensführung. Verschiedene Dozierende unterrichten praxisnah in den Lernbereichen Wirtschaft und Recht, sowie Information und Kommunikation. Die zwei Semester können berufsbegleitend absolviert werden, am Ende stehen mündliche und schriftliche Diplomprüfungen auf dem Programm. (ss)

Fortan bedeutete dies nämlich mehr Denkarbeit, während zweier Semester drückte Zangger berufsbegleitend wieder die Schulbank. Er sagt:

«Im Umgang mit Strom braucht man zwar auch viel den Kopf. Diese Ausbildung war neben meinem 100-Prozent-Job aber eine willkommene Abwechslung.»

Auch am Abend war Büffeln angesagt

Abwechslung und vielleicht auch Neuorientierung, denn Zangger ist sich bewusst: «Körperlich fit wie jetzt werde ich in einem höheren Alter wohl nicht mehr sein.» Deshalb wolle er nicht stehen bleiben, sondern sich weiterbilden, erklärt der Ufhuser. «Dank der Handelsschule habe ich einen Blick hinter die Kulissen der Baubranche erhalten. Bisher ging ich einfach zur Arbeit, jetzt aber kenne ich das Rechnungs- und Offertenwesen und weiss, wie die Preise entstehen und sich verändern.»

Während insgesamt elf Monaten ging Dominik Zangger jeweils am Montag in die Handelsschule in Willisau. Der Stundenplan umfasste die Lernbereiche Wirtschaft und Recht, sowie Information und Kommunikation. Zangger wurde im Finanz- und Rechnungswesen geschult, erfuhr Grundlegendes aus der Volkswirtschafts- und Betriebswirtschaftslehre und erhöhte seine Sprach- und Präsentationskompetenz. Am Abend schrieb er sich jeweils kleine Zusammenfassungen, um für die Abschlussprüfungen gerüstet zu sein. Mit Erfolg, wie sich nun zeigt: Am letzten Freitag erhielt Zangger an der Abschlussfeier in Sursee sein Diplom.

Sein grosses Ziel: Kranz am Eidgenössischen

Entspannung war danach allerdings nicht angesagt, am Samstag stand Dominik Zangger bereits wieder in den Zwilchhosen im Einsatz. In Täuffelen fand das Seeländische Schwingfest statt und sein Ziel war klar: Gewinn des achten Kranzes, um die Eichenlaub-Sammlung an den Berner Kantonsfesten zu komplettieren. Der Luzerner, der unweit der Berner Grenze in Pfaffnau aufwuchs, sagt:

«Mit meiner Leistung bin ich sehr zufrieden. Den ersehnten Kranz habe ich mir hart erarbeitet.»

Den Schwingsport mit Beruf und Schule unter einen Hut zu bringen, war dabei einfacher als erwartet, wegen den Coronamassnahmen darf Zangger erst seit ein paar Wochen wieder einem geregelten Training nachgehen. Sein grosses Ziel: der Kranzgewinn an einem Eidgenössischen Schwingfest.

Nach der erfolgreich absolvierten Diplom-Handelsschule 4.0 wird auch der Montag wieder zum Arbeitstag. Eine berufliche Veränderung strebt Dominik Zangger vorderhand nicht an, eine Weiterbildung im Marketing oder im Finanz- und Rechnungswesen schliesse er mittelfristig aber nicht aus:

«Ich habe festgestellt, dass mir die Arbeit im Büro passt.»

Doch auch die Freude an seiner Arbeit als Elektroinstallateur ist ungebrochen. Er sagt: «Kein Tag ist wie der andere.»