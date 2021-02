Porträt Wie der Luzerner Wirt Marcel Krauer zum Coronakarikaturist wurde Der Künstler und Gastronom Marcel Krauer musste sein Engelberger Restaurant Schwand vorübergehend schliessen. Die Geschehnisse hat der Luzerner im Karikaturen-Buch «Coronica» verarbeitet. Ines Häfliger 21.02.2021, 12.00 Uhr

Der Luzerner Künstler Marcel Krauer vor einer Auswahl gerahmter Karikaturen, die auch in seinem Buch «Coronika» enthalten sind.

Bild: Pius Amrein (Malters, 4. Februar 2021)

Eigentlich ist Marcel Krauer (59) in die Gastronomiebranche eingestiegen, um ein zweites Standbein zu haben. Sein Vater habe ihm abgeraten, die Kunstschule in Luzern zu besuchen. So sei er halt Konditor- und Confiseurmeister geworden, erzählt Marcel Krauer. «Etwas Solides», wie der Vater zu sagen gepflegt habe. Zwölf Jahre führte Krauer die gleichnamige Bäckerei-Konditorei in Luzern. Gleichzeitig arbeitete er unter dem Künstlernamen «Art Cello» als Kunstmaler, Performer und gleiste seinen eigenen Webshop für Theaterschminke und Fasnachtsartikel auf – 25 Jahre davon vollberuflich.

Vor fünf Jahren brauchte Marcel Krauer Veränderung. Er fand in der Kunst «keine Erfüllung mehr». Mit seiner Lebenspartnerin Kristin Felder bewarb er sich für die Pacht des Engelberger Restaurants Schwand. Sie erhielten die Zusage. Damals dachte Marcel Krauer, er hätte der Kunst endgültig den Rücken zugekehrt. Das Restaurant lief gut. Doch dann kam Corona: «Wir mussten im März auf dem Höhepunkt schliessen.»

Provokantes neues Karikaturenbuch

Zu Hause in Malters griff Marcel Krauer zu Stift und Papier. Obwohl auf abstrakte Malerei spezialisiert, wählte er die Karikatur. Eine Hommage an seinen Sohn Silvan, der diese Darstellungsform geliebt hat. Silvan starb 2019 mit 22 Jahren. Diagnose: Herzstillstand.

Aus einer Handvoll Karikaturen entstand im Jahresverlauf ein komplettes Buch. Angespornt hätten ihn unter anderem das positive Echo des «Kulturtipps» und des Historischen Museums Luzern. Für Marcel Krauer ist sein im Eigenverlag erschienenes Buch «Coronica» ein Zeitdokument. Die Pandemie nehme er durchaus ernst, betont er. Die Massnahmen hingegen kritisiert er.

Edvard Munchs «Der Schrei» in Coronazeiten: eine von Marcel Krauers Karikaturen. Bild: PD

Die Karikaturen sind derb, nehmen das Virus, die Regierung und Bevölkerung auf die Schippe:

So verwandelt sich der Froschkönig in ein Coronavirus, das Bundesamt für Gesundheit würfelt die neusten Ansteckungszahlen, die Europäische Union ist reif fürs Museum, eine leere Kultursäule wird ins All abgeschossen und die Serviertochter präsentiert das Tagesmenu auf ihrer Maske.

«Coronica» will sensibilisieren, amüsieren – und provozieren. Die nackte Frau, die nicht pinkelt, sondern Desinfektionsmittel spendet, kann irritieren. Marcel Krauer erklärt:

«Früher verwendete die Medizin Urin als Wunddesinfektionsmittel.»

Kontrovers ist auch die Darstellung «Grenzemie – die Schweiz macht dicht», bei der ein Mann auf einem aufbäumenden Steinbock die Schweizer Fahne schwingt. Die SVP Wahlkreis Sursee durfte diese Darstellung für die Abstimmungskampagne der Begrenzungsinitiative verwenden:

«Die Kunst kann eine Botschaft sorgfältiger und subtiler vermitteln.»

Miniatur-Fasnachtsumzug im Flur

Wegen der Pandemie muss Marcel Krauer – wie viele andere Luzernerinnen und Luzerner – auch auf die fünfte Jahreszeit verzichten. Als «Vollblut-Fasnächtler», wie er sich selbst bezeichnet, fällt ihm das besonders schwer. Doch anstatt zu jammern, improvisiert Marcel Krauer. So hat er in seinen eigenen vier Wänden gemeinsam mit seiner Kulturfasnachtsgruppe «Après Soleil» einen Miniatur-Fasnachtsumzug inszeniert. Das Programm umfasst 20 Nummern.

Bezüglich Kreativität können diese einem Fasnachtsumzug mühelos das Wasser reichen. Für die Nummer «Kasperlitheater im Bundeshaus» beispielsweise verwandelten die Fasnächtler einen Kleiderständer in eine Reporterin mit einer Kasperlifigur im Dekolletee, ein mehrstöckiges Büchergestell stellt das «Homeoffice» dar und aus einem Beistelltisch wird die Nummer «Gastrodramatologie». Nebel, Konfettis und schaurige Musik untermalen den Heim-Umzug im Flur. Das zugehörige Facebook-Video hat bereits über 2000 Aufrufe. Die Aktion sei «ein Zeichen, dass trotz Lockdown etwas Fasnachtsstimmung aufkommen kann».

Derzeit arbeitet Marcel Krauer am Buch über die zweite Welle. Dieses will er im Dezember veröffentlichen. Mit den Büchern sowie einer Lithografie zur Luzerner Fasnacht mit dem Titel «Die Lozärner Fasnacht geht die Reuss bachab» möchte er den Unterhalt der «Schwand» querfinanzieren:

Die Coronapandemie hat dem Rat seines Vaters irgendwie einen ironischen Stempel aufgedrückt.

