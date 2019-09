Post im Emmen Center erstrahlt in neuem Glanz Die Post hat in die Filiale im Emmen Center investiert. Neben den bisherigen Schaltern sind auch Selbstbedienungsstationen entstanden. Die Öffnungszeiten richten sich nach dem Einkaufscenter.

Blick in die neue Postfiliale im Emmen Center. (Bild: PD)

(rem) Seit Montag präsentiert sich die Post im Emmen Center in einem neuen Look. Die Filiale wurde in den letzten Wochen umfassend modernisiert und komplett neu ausgerichtet. Entstanden sind fünf Schalter, die offen gestaltet sind. An Selbstbedienungsstationen können die Kunden Sendungen für den Versand vorbereiten, Pakete aufgeben und Einzahlungen erledigen. «Mit der Modernisierung unterstreicht die Post, wie wichtig ihr die Filiale im Emmen Center ist», schreibt sie in einer Mitteilung.

Die Postfiliale ist während der gesamten Öffnungszeit des Emmen Centers offen: Montag, Dienstag und Donnerstag von 9 bis 18.30 Uhr, Mittwoch und Freitag von 9-21 Uhr sowie samstags von 8 bis 16 Uhr.

Zudem steht den Kunden wie bisher in Gehdistanz zum Emmen Center beim Bahnhof Emmenbrücke ein Paketautomat zur Verfügung. In der Gemeinde Emmen finden sich zwei weitere Filialen: die Postfiliale Sprengi an der Erlenstrasse 2 und die Filiale mit Partner im Spar Supermarkt an der Seetalstrasse 98. Die Post unterhält seit 1979 einen Ableger im Emmen Center.