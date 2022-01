Auf diese 15 Posten will der Luzerner Polizeikommandant setzen

Postenschliessungen «Die Präsenz wird höher werden»: Luzerner Polizeikommandant erklärt, warum er nur noch auf 15 Posten setzen will Die Luzerner Polizei braucht dringend mehr Personal – auf der Strasse und nicht hinter dem Schalter, sagt Polizeikommandant Adi Achermann. Er verrät, welche Posten eine Zukunft haben könnten. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 06.01.2022, 05.00 Uhr

Will mehr Personal aus den Posten auf Patrouille schicken: Polizeikommandant Adi Achermann. Dominik Wunderli (Luzern, 5. Januar 2022)

Die Schlagzeile hat die Luzerner Polizei auf dem falschen Fuss erwischt und Gemeindepolitiker aufgeschreckt: Polizei schliesst Hälfte der Posten! Doch was ist dran an den Plänen? Und wer entscheidet darüber, welche Posten dichtmachen? Polizeikommandant Adi Achermann nimmt zu den drängendsten Fragen Stellung.

Die Polizei schlug in den letzten Jahren immer wieder Schliessungen von Posten vor. Auch der Regierungsrat sah in dieser Massnahme wiederholt Sparpotenzial. Doch letztlich blieb es bei der Schliessung eines einzigen Postens in den letzten 15 Jahren. Der aktuelle Anlauf stammt aus dem Jahr 2019. Das sogenannte Stationierungskonzept ist dabei nur ein Teil der «Organisationsentwicklung 2030». In dieser sind Ziele definiert wie: Delikte verhindern, Aufklärungsquote erhöhen, Bestand erhöhen oder Effizienz steigern.

Mehrere Schliessungen geplant, aber nicht umgesetzt Die Schliessung von Posten war immer wieder ein Thema, wurde aber bis auf eine Ausnahme nie umgesetzt. 28. August 2007: Die ursprünglich geplante Schliessung der Posten Eschenbach, Schötz, Wolhusen, Reiden und Luzern Bahnhof wird aufgeschoben – erst sollen Stadt- und Kantonspolizei fusionieren. 17. März 2016: Die Regierung schlägt die Schliessung von Posten vor. Die Sparmassnahme wird jedoch nicht umgesetzt. 2017: Um zu sparen, sind die grösseren Posten zwischenzeitlich samstags geschlossen. 2020: Wegen der Pandemie werden zwischenzeitlich mehrere kleine Polizeiposten geschlossen. 1. November 2020: Der Polizeiposten Adligenswil wird dauerhaft geschlossen. (avd)

Laut Adi Achermann sieht sich das Korps wachsenden Herausforderungen ausgesetzt. So ziehe sich die einst beschlossene und aus finanziellen Gründen vom Kantonsrat wieder gestoppte Personalaufstockung in die Länge. Bekanntlich hätten es 50 neue Stellen bis 2019 sein müssen. Um den wachsenden Herausforderungen gewachsen zu sein, brauche es jedoch möglichst rasch eine zusätzliche Aufstockung. «Ein entsprechender Antrag an die Regierung ist in Vorbereitung», so Achermann. Doch auch wenn der Antrag bewilligt würde, sei zusätzlicher Effort nötig, etwa bei der Digitalisierung oder einer effizienteren Organisation.

«Alleine auf mehr Personal verlassen können wir uns nicht.»

Zumal die Bevölkerungszahl weiter wachse und auch Herausforderungen wie Urbanisierung, Wertewandel, Migration oder die 24-Stunden-Gesellschaft zunehmen.

Einerseits sind Prozessoptimierungen geplant. Andererseits spielen Schliessungen von Posten eine zentrale Rolle. «Dass die Verankerung in den jeweiligen Gemeinden verloren geht, ist nicht richtig. Durch Patrouillen zu Fuss oder mit dem Einsatzfahrzeug wird die Präsenz in den Gemeinden noch höher werden.» Weiterhin gepflegt werde auch das sogenannte Community Policing: Behörden, Vereine und Bevölkerung würden wie bisher ihre Ansprechperson bei der Polizei haben.

«Es ist wie in der Stadt Luzern, wo es noch Quartierpolizisten gibt, diese ihren Dienst aber auf dem Hauptposten beginnen.»

Dafür sinke auf der Landschaft die Interventionszeit. «Notrufe landen ja auf der Einsatzleitzentrale. Oft müssen nachts aber Patrouillen aus der Stadt in die Landgemeinde fahren. Da geht viel Zeit verloren.» Ziel sei, in weniger als zehn Minuten nach Eingang des Notrufs vor Ort zu sein. «Das erreichen wir jetzt auf der Landschaft vor allem nachts oftmals nicht.»

Posten mit reduzierten Öffnungszeiten Vor allem auf der Landschaft sind die Polizeiposten nur wenige Stunden pro Woche geöffnet. Eine Übersicht: MI, FR 16–18 Uhr (nur 1. Dezember bis 31. März): Sörenberg MO, FR 8–9.30 und 13.30–15.30 Uhr: Pfaffnau MO, FR 10–12 und 16–18 Uhr: Escholzmatt MO, MI, FR 10–12 und 16–18 Uhr: Beromünster, Dagmersellen, Entlebuch, Eschenbach, Hitzkirch, Malters, Meggen, Reiden, Root, Rothenburg, Ruswil, Schötz, Sempach, Triengen, Weggis, Wolhusen, Zell (avd)

Das Ziel ist laut Achermann, in den nächsten zehn Jahren durch die Schliessung von Posten rund 20 Polizistinnen und Polizisten an die Front zu holen. Dies zusätzlich zu den geforderten neuen Stellen. Ausserdem spare man Kosten etwa für Mieten.

Insgesamt benutzen im Schnitt pro Monat 6000 Personen einen Polizeiposten im Kanton Luzern. Dabei variiert die Zahl stark nach Einzugsgebiet. Und sie sei seit Jahren rückläufig. Hauptsächliche Gründe für einen Besuch sind Anzeigestellungen, Auskünfte, Einvernahmen im Rahmen einer Strafuntersuchung oder allgemeine Meldungen. «In meiner Wohngemeinde habe ich einmal herumgefragt, wer schon mal auf dem örtlichen Posten war. Am meisten kam als Antwort die Frage: Ach, hier gibt es einen Polizeiposten?» sagt Adi Achermann.

Viele Dienstleistungen würden mittlerweile digital genutzt; etwa über E-Police oder über die Polizei-Website. Für örtlich unabdingbare Besuche seien weitere Wege offenbar kein Problem, wie sich beim Strassenverkehrsamt oder Passbüro zeige. Auch als 2020 temporär bei kleineren Posten die Öffnungszeiten reduziert wurden, habe es kaum negative Reaktionen aus der Bevölkerung gegeben.

Auch SP reicht dringlichen Vorstoss ein Einen Tag nachdem Mitte-Kantonsrätin Claudia Wedekind eine Dringliche Anfrage zu den Postenschliessungen eingereicht hat, doppelt die SP nach. Der Hitzkircher Kantonsrat Josef Schuler fragt in seiner Dringlichen Anfrage unter anderem, wer an der Prüfung des Stationierungskonzepts beteiligt ist. Der SP-Politiker will zudem wissen, wie die Dienstleistungen nach einer Postenschliessung erbracht werden. Auch soll die Regierung aufzeigen, wann und wie die Gemeinden informiert werden. (avd)

Das hängt von der Grösse des Postens ab – ausserhalb der Stadt Luzern zwischen 1 bis 18 Personen. Gerade die kleineren Besetzungen erlauben laut Adi Achermann kaum, auf die Wünsche der einzelnen Polizistinnen und Polizisten einzugehen. Auf grösseren Posten könne das Personal flexibler im Innen- oder Patrouillendienst eingesetzt werden. «Zusammenlegungen erlauben, besser auf Teilzeitwünsche oder auf die Bedürfnisse von jüngeren und älteren Angestellten einzugehen», sagt der Kommandant.

Die Luzerner Polizei erarbeitet gerade die Vorschläge und werde auch mit den betreffenden Gemeinden den Kontakt suchen. Das letzte Wort hat der Regierungsrat. Geplant ist laut Achermann, von jetzt 31 auf rund 15 Posten herunterzufahren, wobei in jeder Region im Schnitt zwei Posten bestehen bleiben sollen. In der Stadt Luzern dürfte sich ausser der Verlegung des Polizeipostens Reussbühl ins zentrale Verwaltungsgebäude am Seetalplatz nichts ändern. In der Agglomeration bleiben nach aktuellem Stand Ebikon, Emmen (geplant neu im Sicherheitszentrum Rothenburg), Kriens oder Horw. Bleiben dürften auch die Hauptposten Hochdorf, Schüpfheim, Sursee und Willisau sowie dezentral strategisch wichtige Posten wie etwa Reiden, Sörenberg, Weggis oder Wolhusen.

