Postulat Emmen soll Wohnmobil-Stellplätze erhalten Der Gemeinderat will prüfen, ob auf Emmer Gemeindegebiet Stellplätze für Wohnmobile erstellt werden können – beispielsweise beim Mooshüsli. Beatrice Vogel 02.12.2021, 10.34 Uhr

Der Parkplatz beim Schwimmbad Mooshüsli. Archivbild: Manuela Jans-Koch

Beim Freibad Mooshüsli in Emmen könnte es dereinst einige Wohnmobil-Stellplätze geben. Der Gemeinderat will im Rahmen der Masterplanung für Sport- und Freizeitanlagen prüfen, ob solche Stellplätze mit verhältnismässigen Ressourcen umgesetzt werden können. Dies schreibt er in seiner Antwort auf ein Postulat von Paul Jäger (unabhängig).