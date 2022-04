Grüne: Unisex-WC in allen Einrichtungen der Stadt Luzern?

Postulat Grüne fordern Unisex-Toiletten in allen Einrichtungen der Stadt Luzern Geht es nach den Grünen/Jungen Grünen, soll es Unisex-Toiletten nicht nur in Schulen, sondern bei allen WC-Anlagen in der Stadt Luzern geben 06.04.2022, 17.05 Uhr

Bei allen Toiletten der Stadt Luzern soll es – soweit es die übergeordnete Gesetzgebung erlaubt – künftig WC’s geben, die von allen Geschlechtern benützt werden können. Dies fordern die Grünen/Jungen Grünen in einem Postulat, wie die Partei gestern mitteilte. Dabei denken die Postulanten Irina Studhalter und Martin Abele insbesondere an die Schulen und an öffentliche Gebäude. Diese sogenannten Unisex- oder Universal-Toiletten «sollen nicht anstelle von, sondern immer zusätzlich zu geschlechtergetrennten Bereichen geschaffen werden», heisst es im Vorstoss weiter.