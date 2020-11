Prämienverbilligung 2021: Kinderprämien werden neu zu 80 Prozent verbilligt Der Luzerner Regierungsrat hat die Richtprämien für die Prämienverbilligung 2021 festgelegt. Es sind 200 Millionen Franken zur Entlastung der Luzerner Bevölkerung vorgesehen.



19.11.2020, 11.22 Uhr

(dvm) Die individuelle Prämienverbilligung der obligatorischen Krankenkasse ist ein wichtiges sozial- und gesundheitspolitisches Instrument zur Entlastung von Haushalten in bescheidenen finanziellen Verhältnissen. Der Luzerner Regierungsrat hat in der zuständigen Verordnung die Rahmenbedingungen für die individuelle Prämienverbilligung im kommenden Jahr festgelegt, wie es in einer Mitteilung heisst.