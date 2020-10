Präsident Trump wirbt für Krienser Zahnbürstenhersteller Trump hat den Namen einer Hyperschallrakete mehrfach falsch ausgesprochen. Statt «hypersonic» sprach er von «hydrosonic», dem Zahnbürstenmodell eines Krienser Herstellers. Pablo Mathis 23.10.2020, 15.12 Uhr

In den letzten Tagen warb Trump bei Auftritten nebst seiner Wiederwahl auch ungewollt für die «Hydrosonic» genannte Zahnbürste des Krienser Unternehmens für Mundgesundheit Curaden. So bezeichnete er die in Entwicklung befindliche Hyperschallrakete des US-Militärs mehrfach als «hydrosonic-missile».