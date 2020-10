Präsident von Gastro Luzern verlangt finanzielle Entschädigung für Clubs und Discos Die vom Bundesrat verordnete Schliessung von Clubs und Discos sei sehr hart, sagt Gastro-Luzern-Präsident Ruedi Stöckli. Sie müssten deshalb mit Geld unterstützt werden. Lukas Nussbaumer 28.10.2020, 18.29 Uhr

Im Südpol in Kriens finden neben Theateraufführungen und Konzerten auch Partys statt. Bild: Corinne Glanzmann (Kriens, 12. Oktober 2018)

Die bundesrätlichen Massnahmen in der Gastronomie seien für Restaurantbetriebe «grundsätzlich verkraftbar», sagt Ruedi Stöckli, Präsident von Gastro Luzern. «Viele haben im Sommer gute Umsätze gemacht», so der Besitzer des Landgasthauses Strauss in Meierskappel. Die nun landesweit vorgeschriebene Schliessung zwischen 23 und 6 Uhr sei im Kanton Luzern ja bereits seit einer Woche Realität und habe kaum Auswirkungen auf das Gästeaufkommen gehabt. Auch an die Maskenpflicht und an die Aufnahme der Kontaktdaten hätten sich die Leute inzwischen gewöhnt.

Gastro-Luzern-Präsident Ruedi Stöckli.

Bild: Roger Grütter

Ganz anders sehe dies jedoch für Clubs und Discos aus, die nun vorübergehend schliessen müssen: «Für sie braucht es jetzt unbedingt eine finanzielle Entschädigung, denn die Massnahmen des Bundesrats sind sehr hart. Clubs und Discos stehen seit Beginn der Coronakrise unter starkem Druck. Sie kämpfen zum Teil seit Monaten ums Überleben.»

Kritik an Vier-Personen-Regel an Restaurant-Tischen

Doch auch für die Restaurants herrsche nicht nur eitel Sonnenschein. Mühe bereitet Stöckli etwa die schon im Frühjahr praktizierte Vorschrift, dass pro Tisch maximal vier Personen Platz nehmen dürfen. Das damit angestrebte Ziel, nämlich eine Durchmischung der Gäste zu verhindern, könne kaum erreicht werden. «Im Innern des Restaurants funktioniert das zwar gut. Doch wenn die Leute raus gehen um zu rauchen, haben wir keine Kontrolle mehr.»

Auf die kommende Weihnachtszeit blickt der frühere SVP-Kantonsrat mit Sorgen. Er kenne einige Wirte, die mit vielen Absagen von Weihnachtsessen konfrontiert seien. Die Stimmung in der Branche sei denn auch «verhalten». Das habe sich an der Vorstandssitzung von Gastro Luzern am Dienstagabend gezeigt. Es gebe Kollegen, die sich als Sündenböcke fühlen würden, weil der Fokus derart stark auf die Gastrobranche gerichtet sei. «Dabei stecken sich viele im privaten Umfeld an.»