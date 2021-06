Damian Müller ist vorderhand nicht an FDP-Präsidium interessiert

Präsidium FDP Schweiz Damian Müller setzt auf Ständerat und Beruf Der Luzerner Ständerat Damian Müller interessiert sich vorderhand nicht für die Nachfolge der abtretenden FDP-Präsidentin Petra Gössi. 15.06.2021, 17.46 Uhr

Der Luzerner FDP-Ständerat Damian Müller. Bild: Peter Klaunzer/Keystone (13. Juni 2021)

Der 36-jährige Luzerner Ständerat Damian Müller sagt auf Anfrage, er wolle sich «weiterhin mit Herzblut für die Anliegen des Kantons Luzern einsetzen sowie meine politischen Aktivitäten und Schwerpunkte konsequent weiterentwickeln». Ausserdem arbeite er als Milizparlamentarier an seinem beruflichen Standbein. Der 2015 erstmals in die Kleine Kammer gewählte Hitzkircher ist in einem Teilzeitpensum bei der Swiss Life als Spezialist Group Communication angestellt.