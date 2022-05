Schutz vor Hitzewellen: Stadt Luzern bietet kostenlosen Service

Präventionsprojekt Bei Hitze Anruf – Stadt Luzern bietet neuen Gratis-Service für Alleinstehende über 75 Wenn das Thermometer am dritten Tage in Folge über die 27-Grad-Marke klettert, erkundigt sich die Stadt bei Älteren auf Wunsch künftig nach dem Wohlbefinden – und ergreift allenfalls Massnahmen. Roman Hodel 17.05.2022, 09.35 Uhr

Der Service kommt quasi wie gerufen: Seit Tagen sorgt eine Hitzewelle im Mai für hochsommerliche Verhältnisse, am Donnerstag werden 30 Grad erwartet. Gerade für ältere Menschen bedeutet dies eine ernsthafte gesundheitliche Belastung. Deshalb bietet die Stadt Luzern künftig ein neues kostenloses Präventions- und Beratungsangebot an: Auf Wunsch erkundigt sie sich am dritten aufeinanderfolgenden Hitzetag mit Temperaturen von 27 Grad und mehr – Mittelwert Tages- und Nachttemperatur gemäss MeteoSchweiz – bei Personen über 75-jährig telefonisch nach ihrem Wohlbefinden.

Viel Trinken ist an Hitzetagen besonders wichtig. Bild: Gaetan Bally/Keystone

«Dass wir das Angebot gerade jetzt bei diesen Temperaturen lancieren, ist ein glücklicher Zufall», sagt Mirjam Müller-Bodmer, Leiterin Fachstelle für Altersfragen Stadt Luzern, zu einer Medienmitteilung der Stadt vom Dienstag. Es sei seit längerem geplant, diese Massnahme aus der Klimaanpassungsstrategie der Stadt Luzern im Frühling 2022 umzusetzen.

Stadt rechnet mit 20 bis 50 Anmeldungen

Den entsprechenden Brief inklusive Merkblatt des Bundesamts für Gesundheit und einem Hitzethermometer verschickt die Stadt dieser Tage zwar an alle rund 7700 Einwohnerinnen und Einwohner, die über 75-jährig sind und nicht in einer Institution wohnen. Grundsätzlich richtet sich der Gratis-Service aber an jene, die in ihrem Alltag auf sich alleine gestellt sind und nicht auf Familie, Bekannte oder Nachbarschaft zählen können. Interessierte können sich bei der Anlaufstelle Alter der Stadt Luzern anmelden. Müller-Bodmer rechnet mit 20 bis 50 Personen.

Angerufen werden diese am dritten aufeinanderfolgenden Hitzetag tagsüber von einer freiwilligen Person des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) des Kantons Luzern. Diese fragt nach, ob betreffend Gesundheit Unterstützung benötigt wird. Ist das der Fall, leisten entweder das SRK oder eine der weiteren beteiligten Organisationen die benötigte Hilfe – es sind dies die Spitex Stadt Luzern, Pro Senectute Kanton Luzern sowie die Vereine Zeitgut Luzern, Haushilfe Luzern und Vicino Luzern.

1000 Franken bezahlt die Stadt für das Dienstleistungsangebot

Die Zusammenarbeit bei den Anrufen mit dem SRK kommt nicht von ungefähr: Deren Freiwillige stehen an sieben Tagen die Woche im Einsatz – die Stadtverwaltung hingegen «nur» von Montag bis Freitag. Und Hitzewellen machen bekanntlich keine Wochenendpause. Laut Müller-Bodmer setzt die Stadt Luzern für das Dienstleistungsangebot des SRK einen Pauschalbetrag von 1000 Franken ein. Als Vorbild dient der Kanton Genf. Dort existiert bereits seit Jahren ein ähnlicher Service und die Erfahrungen damit seien gut.

Ende 2022 wird das Pilotprojekt ausgewertet. Je nach Ergebnis wird die Stadt den Service auch in den Folgejahren anbieten.

Das sind die Hitzetage-Regeln des Bundesamts für Gesundheit: Aktivität während der heissesten Tageszeit möglichst beschränken und schattige Orte bevorzugen, körperliche Anstrengung vermeiden.

Tagsüber Fenster schliessen und Sonne fernhalten (Vorhänge zuziehen, Fensterläden schliessen).

Auf alleinstehende ältere Menschen und pflegebedürftige Personen achten.

Nachts lüften.

Leichte Kleidung tragen.

Körper mit Duschen kühlen, kalte Tücher auf Stirn und Nacken legen oder kalte Fuss- und Handbäder machen.

Regelmässig trinken (mindestens 1,5 Liter pro Tag), dies auch ohne Durstgefühl.

Kalte und erfrischende Speisen zu sich nehmen. Dazu gehören Früchte, Salate, Gemüse und Milchprodukte.

Auf ausreichende Versorgung mit Salz achten.

Sofort handeln bei möglichen Hitzefolgen wie Schwäche, Verwirrtheit, Schwindel, Kopfschmerzen, Muskelkrämpfe, trockener Mund, Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall. Dann je nach Fall viel trinken, den Körper kühlen oder einen Arzt rufen. (lga)