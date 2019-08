Premiere für das Blue Aid Festival In Ebikon feiert eine neue Benefizveranstaltung ihren Einstand.

Ebikon Morgen Samstag geht die erste Austragung des Blue Aid Festivals über die Bühne. In der Landihalle nordöstlich des Ebikoner Bahnhofs spielen ab 17.30 Uhr vier Bands sowie ein DJ für einen guten Zweck. Das Festival ist eine Benefizveranstaltung, bei der Geld für eine Hilfsorganisation gesammelt wird.

Urheber des Anlasses sind die Gymnasiasten Till Rether (18) und Nicolas Koch (19). Die jungen Männer planen das Festival seit einem Jahr. Dafür wurde eigens der Verein Blue Aid Lucerne ins Leben gerufen, wie auf der Website des Anlasses zu lesen ist. Wesentliche Zwecke des Vereins seien die Förderung der kantonalen und regionalen Kultur sowie die finanzielle Unterstützung für Personen, die auf das Geld angewiesen sind. Dafür würden karitative Anlässe wie nun das Blue Aid Festival organisiert, «welche auf der einen Seite Spenden einbringen und auf der anderen der Bevölkerung gute Unterhaltung bieten».

Spenden gehen an eine schottische Organisation

Spendenempfänger des Premieren-Festivals ist die schottische Hilfsorganisation Mary’s Meals, die sich zum Ziel gesetzt hat, Kindern in sozial schwachen Ländern eine tägliche Mahlzeit in der Schule zu ermöglichen. Die Konzerte werden vom Blues-Musiker Dominic Schoemaker eröffnet. Danach folgen die Auftritte von The Gardener & The Tree, Baba Shrimps, Pnøh sowie von DJ Toni-E. Infos: www.blue-aid-festival.ch. (pd/sw)