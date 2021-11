Premiere: Dario Tolone am «Swiss City Marathon Lucerne»

Premiere «Ich konnte mir nicht vorstellen, einen Marathon zu laufen» Dario Tolone bestritt am «SwissCityMarathon Lucerne» seinen ersten Marathon. Trotz kleinen Krisen hat er die spezielle Herausforderung erfolgreich gemeistert. Unsere Redaktorin lief mit und fühlte dem Neuling den Puls. Stefanie Barmet Jetzt kommentieren 01.11.2021, 12.31 Uhr

Stefanie Barmet und Dario Tolone waren zusammen unterwegs. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Oktober 2021)

Gross war die Freude bei Dario Tolone, als er die Ziellinie des «SwissCityMarathon Lucerne» im Verkehrshaus nach 42.195 Kilometern und einer Zeit von 4 Stunden 7 Minuten endlich erreicht hatte. Auch wenn er die angestrebte Endzeit von unter vier Stunden bei seinem ersten Marathon verpasste, überwogen die positiven Gefühle. «Dass ich es trotz Krisen in der zweiten Runde ins Ziel geschafft habe, macht mich stolz», so der 42-Jährige.

Vor dem Start war ihm die Vorfreude ins Gesicht geschrieben. Sechs Monate lang hatte er sich auf seinen ersten Laufwettkampf vorbereitet. «Nachdem ich früher mit dem Laufsport eine OnOff-Beziehung geführt hatte, begann ich vor rund drei Jahren wieder regelmässig zu laufen. Im Winter habe ich mir zum Ziel gesetzt, im Training die Halbmarathondistanz zu laufen. Von da an habe ich unabhängig von Temperatur und Wetter zwei- bis dreimal pro Woche trainiert.»

Sich und den Körper neu kennengerlernt

In den Ferien in Spanien lief er die Distanz von 21.0975 Kilometern erstmals, musste auf den letzten drei Kilometer aber extrem leiden. «Da konnte ich es mir überhaupt noch nicht vorstellen, jemals einen Marathon zu bestreiten.» Im April nahm er die Halbmarathondistanz ein zweites Mal unter die Füsse und konnte sich bereits deutlich steigern. «Da habe ich spontan beschlossen, dass ich mit einem halben Jahr Vorbereitung die Herausforderung Marathon in Angriff nehmen kann. Von da an habe ich vier Mal pro Woche trainiert», erklärt Dario Tolone, der gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder das Restaurant «Casa Tolone» führt. Den langen Trainingslauf, den «Longrun», absolvierte er an seinem freien Arbeitstag, die restlichen drei Einheiten jeweils am Morgen vor der Öffnung des Restaurants. «Ich habe viel gelesen, mir einen Plan gemacht und auch viele Tipps von Stammkunden bezüglich Taktik und Ernährung im Vorfeld des Rennens sowie am Wettkampftag erhalten.» Seit er mehr laufe, habe er sich und seinen Körper neu kennen gelernt.

«Beim Training an der frischen Luft nahm ich die Veränderungen der Natur viel bewusster wahr und lernte neue Orte kennen. Ich habe zudem ein besseres Körpergefühl entwickelt und bin natürlich viel fitter geworden.»

Leichte Krämpfe und mentale Krisen

Viele Kunden und Bekannte hätten zuerst erstaunt reagiert, als er ihnen von seinem Vorhaben berichtet habe, erinnert sich Tolone. Am Sonntag, als das lange Warten auf den grossen Tag ein Ende hatten, waren dann viele von ihnen als Fans vor Ort und unterstützten den ihn mental. Die Halbmarathonmarke passierte er in einer Zeit von 1 Stunden 56 Minuten und wirkte dabei sehr kontrolliert. Er hatte genug Energie, um die schöne Landschaft zu betrachten, den Fans zuzuwinken und Anekdoten aus seinem Leben zu erzählen. So berichtete er etwa von der Begegnung mit der Marathonrekordhalterin Fabienne Schlumpf, welche am Vorabend in seinem Restaurant gegessen hatte. Auch von der Begleitung des Fischers Gottfried Hofer, welcher das Restaurant seit Jahren mit seinen Fängen beliefert, bei seiner Arbeit auf dem Vierwaldstättersee wusste er zu erzählen.

Ab Kilometer 26 folgte die erste von mehreren kleinen Krisen. Im Training hatte Dario Tolone mehrere Läufe bis zu maximal 32 Kilometern absolviert, alles was danach kam, war für ihn Neuland. Gehpausen halfen gegen die leichten Krämpfe, während das Trinken von Cola und isotonischen Getränken sowie die Zurufe von Bekannten halfen, die mental schwierigen Phasen zu überwinden. Aber auch dann verlor er seinen Humor nicht und freute sich über die aufmunternden Worte der Fans.

«Die letzten Kilometer waren die härtesten meines bisherigen Lebens, aber ich habe es geschafft und den Marathon erfolgreich gemeistert.»

Im nächsten Jahr werde er sein Ziel, die Distanz von 42.195 Kilometern unter vier Stunden zu laufen, erneut anvisieren, so ein strahlender Dario Tolone.