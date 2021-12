Circus Knie in Luzern erstrahlt erstmals in weihnachtlichem Glanz

Premiere in Luzern «Wir sind ganz aufgeregt»: Der Circus Knie erstrahlt erstmals in weihnachtlichem Glanz Am Freitagabend startet der Circus Knie mit seinen Vorstellungen auf der Luzerner Allmend. Wie der Zirkus die Pandemie erlebt hat – und wie die Familie Knie mit einem weihnachtlichen Ambiente seine Gäste verzaubern will. Pascal Studer Jetzt kommentieren 02.12.2021, 20.12 Uhr

Rumänisch, Polnisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Deutsch: Das Sprachengewirr auf der Luzerner Allmend ist gross an diesem Donnerstagnachmittag. Handwerker hantieren mit Schraubenziehern, schwere Fahrzeuge transportieren Material, die Weihnachtsdekoration wird angebracht:

Der Zirkus Knie gastiert auf der Allmend, die letzten Vorbereitungen laufen. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 2. Dezember 2021)

Die Stimmung ist gut, man hört viel Gelächter – trotz nasskalten Wetters. «Es ist Zeit für den Feinschliff», sagt Tamara Kury, Medienassistentin des Circus Knie. Am Freitagabend gilt es nämlich ernst. Dann findet die Premiere auf der Luzerner Allmend statt. Bis am 31. Dezember gastiert der Zirkus in Luzern.

Seit Jahrzehnten kommt der Circus Knie jedes Jahr in die Leuchtenstadt. Der erste August war jeweils ein fixes Datum im Tour-Kalender. Géraldine Knie, Artistische Direktorin und Tochter von Fredy Knie junior, erinnert sich: «Seit ich denken kann, haben wir am Nationalfeiertag die Zelte hier auf der Allmend aufgeschlagen.» Wegen Corona sei dieses Jahr aber alles ein bisschen anders. Zunächst musste man die Tour wegen der zweiten Welle später beginnen. Und vor Luzern waren die rund 150 Knie-Mitarbeitenden aus 18 Ländern in anderen Schweizer Städten – etwa in Rapperswil, Bern, Genf, Lausanne oder Zürich. «Wir haben aber schon lange mit dem Gedanken gespielt, im Winter nach Luzern zu kommen. Und die ganzen Auftritte mit einem weihnachtlichen Ambiente zu umrahmen», sagt Géraldine Knie.

Der Circus Knie im Weihnachtsdesign auf der Allmend. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 2. Dezember 2021)

Die Weihnachtswelt als Premiere

So veranlasste Corona die Familie Knie dazu, einen Gedanken Realität werden zu lassen. Explizit können Besucherinnen und Besucher in einem Festzelt vor der Aufführung unter anderem ein Fondue geniessen. Ausserdem wurden einige Holzhäuschen aufgestellt, wo Raclette, Punsch, Glühwein oder gebrannte Mandeln gekauft werden können. Auch das Gastronomiezelt erstrahlt in weihnachtlichem Glanz. Die stimmige Dekoration gibt dem Ganzen den letzten Schliff. Géraldine Knies Augen glänzen, als sie sagt: «Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir den Besucherinnen und Besuchern eine zauberhafte Zeit ermöglichen können.» Dabei handle es sich um eine Premiere: Noch nie zuvor gab es diese Weihnachtswelt. Knie:

«Es ist etwas Neues. Wir sind ganz aufgeregt.»

Die Leidenschaft ist greifbar auf dem Areal, die Vorfreude gross. Wahrscheinlich auch deshalb, weil die letzten zwei Jahren alles andere als einfach waren für den Zirkus. «Es war dramatisch für uns», sagt Géraldine Knie. 1803 von Friedrich Knie gegründet, gehört der Circus Knie zu den ältesten Zirkusunternehmen Europas. Doch so etwas wie die Coronapandemie ist auch in der langen Geschichte der Knies einzigartig. «Sogar während des Zweiten Weltkriegs mussten wir keine Auftritte absagen», erzählt Géraldine Knie.

«Wir waren alle wie auf Nadeln»

Schwierig sei es vor allem für die Mitarbeitenden gewesen – von den 150 sind 43 Artistinnen und Artisten, sie kommen unter anderem aus Peru, Kolumbien, Argentinien oder der Ukraine. «Wir waren alle wie auf Nadeln», sagt Knie. Auch finanziell sei ein riesiges Loch entstanden. Wie gross dieses ist, kommuniziere man nicht – die Familie Knie spricht allgemein nicht über Finanzielles. Viel lieber thematisiert man die kommenden Auftritte in Luzern. Traditionell kommen dabei auch Tiere vor. «Sie gehören zu unserer Familie», sagt Knie. Die neun Ponys und 36 Pferde sind bereits auf der Allmend, sechs Kamele kommen morgen. «Die Kälte macht ihnen nichts aus», versichert sie.

Das emsige Treiben hält weiter an. Am Freitagabend werden sich die Ränge rund um die Manege füllen. «2110 Besucherinnen und Besucher haben Platz», sagt Knie-Sprecherin Kury. Der Besucherandrang sei gross, der Ticketverkauf laufe gut – trotz der steigenden Infektionszahlen, die auch dem Circus Knie Sorgen bereiten. «Doch das gehört jetzt nun mal dazu. Wir schauen vorwärts», sagt Géraldine Knie. Sie sei übrigens auch nach vielen Jahren in der Branche noch immer nervös vor den Auftritten. «Das ist gut so», ist sie überzeugt. Denn die Nervosität zeige, dass die Leidenschaft noch da sei. Und dieses Feuer bringt auch Corona nicht zum Erlöschen.

Die Höhepunkte des diesjährigen Programms:

Video: Katja Jeggli

