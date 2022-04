Junge Grünliberale: Kapellbrücke soll Regenbogenfahne tragen

Pride Month Junge Grünliberale wagen neuen Versuch: Kapell- und Seebrücke sollen Regenbogenfahne tragen Die Jungen Grünliberalen wenden sich einmal mehr mit einem offenen Brief an den Luzerner Stadtrat. Darin fordern sie dazu auf, dass Stadtbild mit Regenbogen-Flaggen zu schmücken. 14.04.2022, 14.47 Uhr

Ganz Luzern soll laut den Jungen Grünliberalen in Regenbogenfarben erstrahlen. Bild: Christian Herbert Hildebrand

Alle Jahre wieder findet im Juni der sogenannte «Pride Month» statt, in dem die LGBTQIA+- Community auf ihre Anliegen aufmerksam macht. Bereits zum zweiten Mal fordern die Jungen Grünliberalen den Luzerner Stadtrat nun dazu auf, Farbe zu bekennen. So sollen sämtliche Gebäude im Besitz der Stadtverwaltung sowie die Kapell- und Seebrücke und der gut sichtbare Luegislandturm mit Regenbogen-Flaggen geschmückt werden.

Auch im vergangenen Jahr wendete sich die Jungpartei in dieser Sache mit einem offenen Brief an den Stadtrat. Erfolgreich war sie damals nicht. «Zu unserer Enttäuschung wurde diese Forderung nicht umgesetzt», wie es im Brief heisst. Dennoch habe sich etwa durch die Annahme zur Ehe für alle vieles zum Positiven verändert. Erfreulich sei zudem, dass heuer zum ersten Mal eine Pride Zentralschweiz in Luzern stattfinden soll.

Trotzdem gebe es noch viel zu tun. So würden nach wie vor verbale und gewalttätige Übergriffe und Feindlichkeiten auf Personen der LGBTQIA+-Community verübt. «Wir verlangen hier mit Nachdruck mehr Akzeptanz von der Bevölkerung und von der Stadt Luzern, dass sie unter anderem eine aufklärende Rolle einnimmt», so die Jungpartei. (lga)