07.01.2022, 05.00 Uhr

Ziemlich im Stotzigen liegt oberhalb von Root der Bergbauernhof Obermettlen. Der Blick geht von hier, über das Industriegebiet und die Autobahn hinweg, nach Westen. Bei klarer Sicht dürfte er bis in den Jura reichen. Die Sonnenuntergänge müssen traumhaft sein. Doch es ist ein nasskalter Morgen, als Marlen und Stephan Koch-Mathis gut gelaunt und im Partnerlook ihren Besuch empfangen. Sofort wird klar: Hier sind Gäste keine Seltenheit, sondern gern gesehen und Teil des Betriebskonzepts.

Stephan (46) und Marlen (40) Koch-Mathis mit Kuh Fee (12) und weiteren Tieren des Herbstzeitlose-Projekts. Dominik Wunderli (Root, 5. Januar 2022)

Grund für das Treffen ist für die Kochs ein sehr erfreulicher. Denn ihr Projekt Herbstzeitlose wurde für den Prix Climat 2022 nominiert. Mit diesem Preis will die Klima-Allianz Schweiz den Fokus auf die Arbeit klimafreundlicher Bäuerinnen und Bauern lenken und so aufzeigen, dass nachhaltige Landwirtschaft nicht nur möglich, sondern auch rentabel sein kann.

Ein Herzensprojekt

Herbstzeitlose? «Dabei handelt es sich um das Kernstück unseres Betriebs und auch um ein Herzensprojekt», sagt Marlen Koch und beginnt bei ihren Ausführungen mit Grundlegendem: «Unser Hof besteht aus Wiesen und Weiden in Hanglage, auf denen wir keinen Ackerbau betreiben und somit keine Lebensmittel für den direkten Konsum durch die Menschen herstellen können.» Also brauche man Wiederkäuer, die das Gras in Protein für den menschlichen Verzehr umwandeln.

Das gilt freilich für so manchen Bergbauernhof. Doch von der Nutztierhaltung in vergleichbaren Betrieben unterscheidet sich jene auf dem Hof Obermettlen in (mindestens) zwei zentralen Punkten: Erstens werden die Konsumierenden mit ins Boot geholt – dazu später mehr.

Mob-Grazing in Rickenbach Noch ein zweites Projekt aus dem Kanton Luzern ist für den Prix Climat 2022 nominiert: jenes der Familie Schönbächler aus Rickenbach. Gemäss der Website mit Beiträgen zu allen Nominierten praktiziert die Bauernfamilie auf ihrem 12 Hektaren grossen Betrieb das sogenannte Mob-Grazing. Dabei lässt man Kühe auf engstem Raum grasen, aber an einer Stelle jeweils nur für kurze Zeit. Für die Wiese folgt eine lange Regenerationszeit von 20 bis 30 Tagen, während der das Gras viel CO 2 in sein Wurzelwerk und über die Kleinstlebewesen in den Boden einlagern kann. So steigt der Humusgehalt und damit auch die Wasserhaltefähigkeit des Bodens. (cpm)

Zweitens arbeiten die Kochs hier mit fünf alten Mutterkühen der Pro-Specie-Rara-Rasse Rätisches Grauvieh, die andernorts bereits ausgemustert wurden und eigentlich geschlachtet werden sollten. «Bei der industriellen Muttertierhaltung muss eine Kuh pro Jahr zwingend ein Kalb liefern, sonst ist sie nicht rentabel», schildert Stephan Koch die Situation. Darum würden die Tiere in der Schweiz durchschnittlich bereits nach 8,7 Jahren geschlachtet, obwohl ihre Lebenserwartung bei 20 bis 25 Jahren liege.

Ein Leben auf dem Hof – von der Geburt bis zum Tod

Bei den Kochs hingegen erhalten die reifen Kühe eine zweite Chance und werden vom Gebärstress befreit. Neue Kälber kommen trotzdem zur Welt – aber im für die Muttertiere passenden Tempo. Die Jungtiere verbringen ihr ganzes Leben auf Obermettlen – meist draussen auf der Weide, bei den aktuellen Temperaturen im Freilaufstall. Der Tod ereilt sie nach zwei Jahren stressfrei – per Hoftötung. Auch das Leben der Muttertiere währt übrigens nicht bis zum natürlichen Tod. «Wir sind kein Gnadenhof», hält Stephan Koch fest, «sondern produzieren Lebensmittel.»

Ohne Berührungsängste und auch mal ungestüm: Die Herde der Kochs ist den Umgang mit Menschen gewohnt. Dominik Wunderli (Root, 5. Januar 2022)

Doch dies soll eben respektvoll, artgerecht und nachhaltig geschehen. Das bedeutet unter anderem, dass der Hof mit fünf Mutter- und maximal zehn Jungtieren ausgelastet ist. «Denn wir verwenden ausschliesslich Futter, das auf unseren 6,5 Hektaren Land gewachsen ist, und verzichten auf den Einsatz von Pestiziden», sagt die studierte Agronomin.

Erfahren, was hinter einem Bissen Fleisch steckt

Zurück zu den Konsumentinnen und Konsumenten. Sie sind, wie gesagt, ins Projekt eingebunden. Jedes Kalb erhält bei der Geburt acht Patinnen und Paten – was aus Sicht des Kalbes ein nicht ganz passender Begriff sein mag. Sei’s drum: Diese Patinnen und Paten sind bereit, während zweier Jahre je einen Franken pro Tag zu bezahlen, also total 730 Franken. Sie wissen, wie ihr Tier heisst, können es besuchen, gar an Bauernhoftagen aktiv mitarbeiten und so erfahren, was hinter einem Bissen Fleisch steckt.

Nicht erwünscht sind sie einzig bei der Hoftötung. «Das ist nicht nur verboten, sondern wäre auch unethisch. Ausserdem würde die Anwesenheit vieler Leute der Idee eines stressfreien Todes entgegenlaufen», sagt Stephan Koch. Doch um völlige Transparenz herzustellen, werde die Schlachtung gefilmt.

«Paten, die das ertragen und vielleicht bewusst den ganzen Prozess der Fleischherstellung nachvollziehen wollen, dürfen den Film anschauen.»

Doch wie sieht für die Beteiligten überhaupt der Deal aus? Marlen Koch erklärt: «Die edlen Teile des Tieres gehen ganz zu den acht Paten, von den übrigen erhalten sie die Hälfte.» Der Rest inklusive Innereien und Knochen bleibe auf dem Hof, werde zu verschiedensten Produkten verarbeitet und unter anderem während Events vor Ort verkauft. Das Programm sei sehr erfolgreich: «Wir sind ausgebucht und haben eine Warteliste. Wachsen können wir mit dem Projekt Herbstzeitlose aus den erwähnten Gründen nicht.» Umso mehr würden sich die Kochs über Nachahmerinnen und Nachahmer freuen: «Kopieren ist in unserem Fall ausdrücklich erwünscht.»

