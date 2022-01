Velostation Luzern: Was dafür und was dagegen spricht

Pro & Contra Velostation: Vorausschauende Lösung oder Verschandelung der Luzerner Bahnhofstrasse? Am 13. Februar stimmt die Stadt Luzern über den 19,3-Millionen-Kredit für den Bau einer unterirdischen Velostation ab. 31.01.2022, 14.30 Uhr

Der Bahnhof Luzern ist eine sogenannte Verkehrsdrehscheibe, ein Umsteige-Hub. Mit dem Velo, Auto oder Bus zum Bahnhof und dann weiter mit dem Zug nach Zürich, Basel, Bern oder in die Region Luzern. Der wohl meist frequentierte Ort in der Stadt Luzern muss dafür ständig weiterentwickelt werden. Mit dem Projekt Durchmesserperron wird der Kanton den Bahnhofplatz im Jahr 2024 für 8 Millionen umgestalten, so dass die Zuverlässigkeit des Busbetriebs verbessert werden kann. Vor der Hauptpost ist eine neue Haltekante geplant, damit die Busse neu zwei Perrons anfahren und mehr Passagiere aufnehmen können. Das erhöht die Kapazitäten für die Busse.

Aber nicht nur bei den Bussen muss in den nächsten Jahren mehr Kapazität geschaffen werden. Mit dem besseren öV-Angebot ab dem Bahnhof Luzern, wird sich die Nachfrage nach Veloparkplätzen verdoppeln. Wo sollen diese entstehen? Es hat sich gezeigt, dass unter der Bahnhofstrasse der beste Ort dafür ist.

Ich pendle zwei Mal in der Woche nach Bern. Ich parkiere mein Velo in der Bahnhofstrasse, am liebsten natürlich möglichst nah bei der Rolltreppe. Und vor allem parkiere ich mein Velo gerne oberirdisch. So war ich selber nicht von Beginn an überzeugt von einer unterirdischen Velostation an der Bahnhofstrasse. Eine Gesamtbetrachtung zeigt mir aber die Vorteile dieser Velostation.

Korintha Bärtsch Bild: PD

Der Bau des Durchgangsbahnhofs, das Jahrhundertprojekt für den Verkehr im Raum Luzern, gibt den Ton an. Die neuen Gleise, die gebaut werden wollen, verursachen ein grosse Baustelle. Der See muss zeitweise trockengelegt werden, Installationsplätze für grosse Baumaschinen werden die heutigen Verkehrsflächen rund um den Bahnhof sowie den Europaplatz und das Inseli in Beschlag nehmen. Das ganze Bahnhofsareal wird umgepflügt, kein Stein bleibt auf dem anderen. Deshalb werden die bestehenden Veloparkplätze vor dem Haupteingang und an der Zentralstrasse jahrelang nicht zur Verfügung stehen. Die heutige Velostation fällt ganz weg. Der einzige Ort, der nicht von der Baustelle tangiert ist und später nicht für Gleise, Einkaufsläden, Fussgängerflächen oder als Busparkplatz genutzt wird, ist tatsächlich die Bahnhofstrasse.

Der Zugang erfolgt über eine Rampe beim Swisscom-Gebäude. Visualisierung: Stadt Luzern

Es ist also ein kluger Entscheid, bereits heute die unterirdische Velostation in Kombination mit der Aufwertung der autofreien Bahnhofstrasse zu realisieren. Ja, die Kosten der Velostation sind stolz. Bauen in der gebauten Stadt kostet, Bauen am Wasser sowieso. Lehnen wir die jetzige Velostation aber ab, werden wir keine bessere und auch keine günstigere Lösung bekommen. Wir verschieben einfach das Problem.

Die Parteien, die die Velostation bekämpfen, sind auch jene, die gerne lautstark das «Velochaos» am Bahnhof kritisieren. Sie lehnen die Velostation ab, ohne einen Vorschlag für die zukünftige Veloparkierung zu unterbreiten. Einfach dagegen sein, ohne alternative Lösungen vorzuschlagen, ist jedoch ein schlechter Zug. Mit einem Ja realisieren wir jedoch eine vorausschauende Lösung.

Im Jahr 2019 haben die Stimmberechtigten der Planung der Velostation an der Reuss knapp zugestimmt. Auch die FDP unterstützte damals das Projekt, welches den Steuerzahler rund 11,2 Mio. Franken kosten sollte. Die FDP sah im Projekt eine Chance für ein modernes urbanes Stadtzentrum.

Die Planung ging weiter und neu soll die Velostation satte 19,26 Mio. Franken kosten. Für die gleiche Anzahl Veloparkplätze soll nun fast doppelt so viel bezahlt werden. Konkret kostet ein Veloparkplatz somit neu rund 16000 Franken. Das ist unverhältnismässig.

Doch damit nicht genug: bis 2035 rechnet der Stadtrat mit einem Bedarf an 7000 Veloabstellplätzen. Die Velostation erweist sich damit trotz unverhältnismässig hohen Investitionen bereits jetzt als unzureichend. Dies würde bedeuten, dass in den nächsten 10 Jahren bereits mindestens noch ein- bis zweimal mit Sonderkrediten für Velostationen in ähnlicher Höhe zu rechnen ist. Alternativlos kann das aktuelle Projekt also gar nicht sein und eine direkte Integration in den Durchgangsbahnhof ermöglicht sicher ein besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis.

Die unterirdische Velogarage, die am schönsten Platz in Luzern entstehen sollte, wird das Stadtbild verunstalten: die Einfahrt zur Velogarage ist nämlich 150 Meter lang und erstreckt sich bis zum Swisscom-Shop. Das ist nicht nur unattraktiv für Fussgänger, sondern auch für anliegende Geschäfte. Zu einer Aufwertung der Bahnhofstrasse führt die Velostation sicherlich nicht. Denn die Bahnhofsstrasse sollte für alle attraktiv bleiben und nicht nur für eine bestimmte Gruppe.

Marija Bucher-Djordjevic Bild: Eveline Beerkircher

Zudem wird die unterirdische Velostation von vielen Frauen als ungeeignet empfunden. Deshalb sprechen sich bereits heute viele Frauen gegen eine unterirdische Lösung aus und wollen aus Sicherheitsgründen trotzdem weiterhin oberirdisch parkieren. Das Problem ist auch dem Luzerner Stadtrat bekannt. Die hier vorliegende Velostation ist deshalb keine Lösung.

Übrigens stellen auch Befürworter den Nutzen der Velostation in Frage, da oberirdisch auf der Bahnhofstrasse weiterhin gratis parkiert werden kann, während die Veloparkplätze unterirdisch zum Teil kostenpflichtig werden sollen. Die Überschwemmungen des letzten Jahres haben gezeigt, dass die Bahnhofstrasse mit grosser Vorsicht bebaut werden muss. Das Reussufer bröckelt bereits und scheint sanierungsbedürftig zu sein. An dieser Stelle ein Bauprojekt auf die Schnelle durchbringen zu wollen, ohne dass weitere und unvorhergesehene zusätzliche Kosten auftreten ist somit fast nicht möglich. Es würde mich also nicht wundern, wenn die Endkosten für die Velostation noch einmal höher ausfallen würden.

Das Velo ist ein wichtiger Verkehrsträger in der Stadt und soll entsprechend auch gefördert werden. Bei dieser Abstimmung geht es aber darum, ein zu teures Loch an bester Lage in der Stadt Luzern zu verhindern. Dieses Projekt geht in die falsche Richtung, weshalb es einen klaren Marschhalt braucht.