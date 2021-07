Auch bei der Pro Senectute gibt es Angebote für unterschiedliche Geschmäcker: vom Mittagessen für betagte Singles zu Italienischkursen, über Mountainbiken und Computerkurse bis hin zu Senioren-Fitness. «Mit 12'000 Teilnehmenden im Jahr sind wir grösser als jeder Verein und im Bereich Sprachkurse mit 400 wöchentlichen Teilnehmenden einer der grössten Anbieter», sagt Albrecht.

Das Nordic Walken beispielsweise ist eine offene Sportgruppe, der Eintritt ist das ganze Jahr über möglich. Entweder mit einem 10er-Abo oder dem Halbjahresabo für 154 Franken können alle über 60, unabhängig vom Wohnort, teilnehmen. Es braucht auch keine An- oder Abmeldung. Bei anderen Angeboten wie etwa Sprachkursen der Pro Senectute kann man sich halbjährlich anmelden, was nun wieder so weit ist.