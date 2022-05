Pro Velo Schweiz Umfrage zu Sicherheit, Wegnetz oder Verkehrsklima: So velofreundlich ist Luzern Der Verband Pro Velo Schweiz hat Burgdorf zum vierten Mal zur Velostadt der Schweiz gekürt. Im Vergleich der mittelgrossen Städte landete Luzern auf Rang 5. Während die Deutschschweizer Städte abfallen, holen die Westschweizer auf. 09.05.2022, 16.12 Uhr

Seit 2006 vergibt Pro Velo Schweiz alle vier Jahre den «Prix Velo Städte». Wie schon 2017 schwingt auch in diesem Jahr die Berner Stadt Burgdorf obenaus, wie der Verband am Montag mitteilte. Auf Rang 2 in der Gesamtrangliste folgt Zuchwil (SO) vor Winterthur (ZH) und Muttenz (BL). Kriens ist hingegen auf Platz 24, Luzern landet auf Platz 29. Den letzten Platz teilen sich Zürich und Sion.