Projekt Eichhof West: Auto- und Velofahrer müssen sich umgewöhnen

Kriens/Luzern Velo- und Autofahrer müssen sich wegen Grossprojekt Eichhof West umgewöhnen Die Langsägestrasse soll während der Bauarbeiten verschoben werden – und es ist eine wichtige Änderung für Autofahrer geplant. Das ganze Projekt Eichhof West liegt derzeit öffentlich auf. Roman Hodel Jetzt kommentieren 07.09.2021, 17.14 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zwischen der Brauerei Eichhof und dem Sonnenbergtunnelportal ragen imposante Bauprofile in den Himmel. Sie markieren die Umrisse der künftigen Überbauung Eichhof West, deren öffentliche Auflage in der Stadt Kriens derzeit läuft. Gemäss den Unterlagen wird das Grossprojekt, das unsere Zeitung im April vorgestellt hat, Auswirkungen auf den Verkehr haben. Es betrifft vor allem die am Areal vorbeiführende Langsägestrasse.



Alles anzeigen

Provisorium aus Sicherheitsgründen

Die Langsägestrasse soll während der Bauarbeiten für rund drei Jahre verlegt werden – im Bereich zwischen den Autobahnbrücken und der Einmündung in die Luzernerstrasse; und zwar möglichst nah an die Busspur Luzern–Kriens heran. Damit will die Personalvorsorge Kanton Zürich (BVK) als Bauherrschaft gemäss Baueingabe «die Sicherheit des Verkehrs gewährleisten und möglichst viel Platz für die Baustelle schaffen». Deren Ein- und Ausfahrt ist bei der Einmündung Luzernerstrasse geplant sowie eine zusätzliche Einfahrt bei den A2-Brücken. Viele Velos und viel Baustellenverkehr – das klingt nach Konfliktpotenzial. «Uns ist bewusst, dass es sich um eine wichtige Veloachse handelt», sagt BVK-Sprecher Christian Brütsch und fügt an:

«Im Baustellenerschliessungskonzept werden Velofahrende entsprechend berücksichtigt, in welcher Form ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen.»

Die Langsägestrasse (rechts) soll auf Höhe der künftigen Baustelle für drei Jahre verschoben werden, dicht zur Busspur hin (links). Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 7. September 2021)

Wie bereits heute wird auch das Provisorium für Velofahrende in beide Richtungen passierbar sein. Die Langsägestrasse ist für den Veloverkehr eine wichtige Achse zwischen den Städten Kriens und Luzern. Bei der letzten Zählung 2014 waren es im Schnitt rund 2000 Velofahrende täglich. Für die täglich ebenfalls rund 2000 Autolenkenden hingegen ändert sich das Regime: Sie können die Strasse künftig nur noch Richtung Luzern befahren – Richtung Kriens ist die Durchfahrt nicht mehr möglich. Zudem gilt neu Tempo 30. Für Fussgänger wird südseitig ein Trottoir erstellt.

Definitive Strasse ab 2025

Voraussichtlich im Jahr 2025, wenn alles bezogen ist, soll das Provisorium rückgebaut werden, sodass die Langsägestrasse wieder am heutigen Ort durchführt; zumindest das mittlere Teilstück zwischen den A2-Brücken und der Einmündung Luzernerstrasse. Beim oberen Teil der Strasse dürfte es wegen des Bypass-Projektes später ohnehin noch zu grossen Veränderungen kommen. Sicher ist einzig: Der Einbahnverkehr für Autofahrende wird bestehen bleiben und die Einmündung von der Luzernerstrasse Richtung Kriens deshalb definitiv rückgebaut.

Die Bauprofile zeigen, wie hoch und breit die Gebäude im Eichhof West werden. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 7. September 2021)

Autoarm dank Mobilitätsmanagements und wenig Parkplätze

Der mittlere Teil der Langsägestrasse soll hernach primär der Erschliessung des Areals Eichhof West dienen. Immerhin entstehen hier gegen 700 Arbeitsplätze und 234 Wohnungen. Die Planer gehen jedoch davon aus, dass ein Grossteil der Angestellten und Bewohnenden trotz Autobahnnähe auf den eigenen Wagen verzichtet. Dafür sorgen werden unter anderem Car-Sharing-Angebote, Ladestationen für E-Bikes und ein Mobilitätsmanagement seitens WAS (Wirtschaft Arbeit Soziales Luzern). Es sind denn auch «nur» 389 Auto-, dafür aber 1328 Velo-Parkplätze vorgesehen. Hinzu kommt: Das Areal befindet sich in der besten ÖV-Güteklasse des Bundesamts für Raumentwicklung. Drei Buslinien (1, 5 und 14) führen in dichtem Takt am Eichhof West vorbei.

Das sind die vier geplanten Gebäude des Eichhof West:



Visualisierung: PD

Gebäude 1: Hier baut der Kanton Luzern das neue Sozialversicherungszentrum WAS . Bis zu 700 Arbeitsplätze werden in dem von den Zürcher Architekten Gigon/Guyer entworfenen Gebäude Platz finden.

. Bis zu 700 Arbeitsplätze werden in dem von den Zürcher Architekten Gigon/Guyer entworfenen Gebäude Platz finden. Gebäude 2: Hier baut die Personalvorsorge des Kantons Zürich (BVK) einen Komplex mit dreigeschossigem Sockel, darüber ein Hochhaus mit weiteren 14 Geschossen und einen Längsbau mit vier Geschossen. Vorgesehen sind 103 Wohnungen, jene im Hochhaus vor allem für Singles und Paare, sowie Gastro- und Gewerbeflächen. Entworfen ist das Ganze von Pool Architektur ZT GmbH aus Wien.

mit weiteren 14 Geschossen und einen Längsbau mit vier Geschossen. Vorgesehen sind 103 Wohnungen, jene im Hochhaus vor allem für Singles und Paare, sowie Gastro- und Gewerbeflächen. Entworfen ist das Ganze von Pool Architektur ZT GmbH aus Wien. Gebäude 3: Hier baut die BVK ein dem Hang entlang führendes, lang gestrecktes Haus mit zehn Geschossen. Es zählt total 71 Wohnungen (darunter Maisonette) – von 1,5 bis 5,5 Zimmern –, einen Kindergarten und ist ebenfalls von Pool Architektur ZT GmbH entworfen.

mit zehn Geschossen. Es zählt total 71 Wohnungen (darunter Maisonette) – von 1,5 bis 5,5 Zimmern –, einen Kindergarten und ist ebenfalls von Pool Architektur ZT GmbH entworfen. Gebäude 4: Hier baut die BVK noch ein Haus mit 60 Wohnungen vorwiegend für Familien. Der Entwurf stammt von Stücheli Architekten Zürich.

Die öffentliche Auflage dauert noch bis am 27. September. Mit den Bauarbeiten – und damit der Verlegung der Langsägestrasse – soll gleich nach dem Erhalt der Bewilligung begonnen werden. Das Sozialversicherungszentrum würde im besten Fall 2024 bereit stehen, die Wohnungen und Gewerbeflächen ein Jahr später.