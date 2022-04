Dank AKS-Projekt sollen Schweine in Meggen doch im freien Grunzen

Projekt Freilandgehege Nun sollen Schweine in Meggen doch im freien Grunzen Meist leben Schweine in geschlossenen Ställen. Die Albert Koechlin Stiftung will nun mit dem Projekt Freilandgehege das Leben der Schweine öffentlich machen. Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

Die Albert-Koechlin-Stiftung will den Menschen die Säuli näher bringen. Bild: Melanie Duchene / Keystone (Hüttwilen, 13. Juni 2018)

Der Schweizer Pro-Kopf-Verbrauch pro Jahr lag 2020 laut Statistik bei 21 Kilogramm Schweinefleisch. Mit 420’000 Tieren leben im Kanton Luzern sogar mehr Schweine als Menschen – deshalb gilt Luzern als Schweinekanton.

Doch wie leben die Schweine, bevor sie auf dem Teller landen? Um das zu zeigen, will die Albert Koechlin Stiftung (AKS) zwei temporäre Freilandgehege im Gebiet Tschädigen in der Gemeinde Meggen erstellen. «Die Gehege umfassen Landwirtschaftsland und Wald und erlauben den Schweinen ein möglichst artgerechtes Verhalten», beschreibt die AKS ihr Projekt. Die Gehege werden alternierend genutzt, damit sich der Boden erholen kann.

Das Projekt soll vier Jahre dauern

Dabei bezieht sich die Stiftung auf den Verhaltensforscher Alex Stoba, der Untersuchungen über das Normalverhalten von Hausschweinen in einem naturnahen Freigehege, das auch Waldflächen umfasste, durchgeführt hatte. Seine Erkenntnisse waren kurz gefasst, dass sich Hausschweine – wenn sie denn könnten – in freier Laufbahn wie ihre wilden Artgenossen verhalten. Das sei jedoch vielen Konsumentinnen und Konsumenten gar nicht bewusst.

Das Projekt soll wissenschaftlich begleitet werden und mit Plattformen, Führungen und Infoveranstaltungen den Besucherinnen und Besuchern das natürliche Schweineleben näherbringen. Das auf vier Jahre befristete Projekt soll bis August 2026 dauern. Die Stiftung AKS garantiert nach dem Projekt den Rückbau und Wiederherstellungsmassnahmen.

Die Projektbeschreibung im Baugesuch informiert ausführlich über das Vorhaben. Der Standort Tschädigen war nicht die einzige Option. Zur Diskussion standen deren elf. In enger Zusammenarbeit mit diversen Institutionen und Personen, mit der Stadt Luzern, dem Kanton und dem Bäuerinnen- und Bauernverband wurden diese evaluiert. Nebst Tschädigen wurde auch noch Terrain in der Umgebung der Baumschule Dové in Ebikon genauer unter die Lupe genommen.

Läuft alles nach Plan, sollen im Juni die ersten drei trächtigen Sauen der Rasse Edelschwein ins Gehege gebracht werden. Die ersten Würfe werden im Juli oder August erwartet. Die Sauen kommen aus einem Freilandgehege und seien sich das Laufen und Leben auf natürlichen Bodenverhältnissen bereits gewohnt, wird im Projektbeschrieb erklärt.

Zur Deckung der Sauen wird ein Eber ins Gehege gelassen und danach wieder aus dem Gehege genommen. Ein Wurf hat zwischen 8 bis 18 Ferkel, die Tragzeit wird mit 114 Tagen angegeben. Die Ferkel bleiben bis zur natürlichen Absetzung – etwa drei Monate – bei den Muttertieren. Behalten werden zwölf von ihnen, die mit der Rotte mitlaufen, der Rest wird verkauft.

Dem Schwein mehr Respekt verschaffen

Die Gesundheit der Tiere wird engmaschig kontrolliert. Zweimal täglich schaut das Betriebsleiterpaar des nahe gelegenen Panoramahofs nach dem Rechten. Bei Bedarf stehen zwei Tierärzte zur Verfügung. Die beiden Gehege werden mit einem Doppelzaun versehen. Einfache Hütten und mobile Unterstände dienen den Sauen als Witterungsschutz und sind mit Stroh eingestreut.

Das Ziel des Projektes sei aber nicht, alternative Haltungsformen aufzuzeigen oder zu propagieren. Es gehe vielmehr darum, das ganze Verhaltensspektrum der Hausschweine aufzuzeigen und damit dem Tier mehr Respekt zu zollen. Denn wie es im Projektbeschrieb heisst, «sind Schweine in unserer Kultur eher minderwertige Tiere, die günstiges Fleisch produzieren und im Alltag aufgrund der üblichen Haltungsweise in geschlossenen Ställen kaum sichtbar sind». Die Freilandgehege sollen dies nun ändern. In Meggen sorgten übrigens schon früher Schweine für Aufsehen. Dort wollte Bauer Kaspar Hofer einst ebenfalls seine Schweine im Freien halten, doch dies wurde ihm nicht bewilligt.

