Lindenstrasse Luzern: 1,57 Millionen Franken für Umgestaltung

Stadt Luzern Lindenstrasse im Stadtteil Reussbühl soll für 1,57 Millionen Franken grüner werden Drei Schotterrasenflächen mit Platz zum Spielen und Sitzen sollen aus der Lindenstrasse eine Begegnungszone machen. Dafür fallen aber 19 der 30 Parkplätze weg – noch mehr als einst angenommen. Roman Hodel 05.01.2022, 11.36 Uhr

Es geht vorwärts mit der geplanten Umgestaltung des Quartiers Fluhmühle-Lindenstrasse im Luzerner Stadtteil Reussbühl: Als nächstes Puzzleteil will die Stadt die Lindenstrasse zur Begegnungszone mit Tempo 20 und «attraktiven Begegnungsorten» umgestalten, wie sie am Mittwoch mitgeteilt hat. Die Pläne liegen ab 12. Januar öffentlich auf.

Konkret soll die ganze Strassenfläche auf Trottoirniveau angehoben und auf der östlichen Seite ein durchgehender, rund drei Meter breiter Gehbereich geschaffen werden. Die Fahrbahnbreite wird lediglich noch vier Meter betragen. Die westliche Seite wird zum Aufenthaltsbereich. Hier entstehen drei Schotterrasenflächen mit je einer Linde und Sitzgelegenheiten:

Eine der drei künftigen Schotterrasenflächen. Visualisierung: PD/Stadt Luzern

Hier wird man verweilen oder auch spielen können. Zudem sind diese Flächen entsiegelt – ein Segen für Umwelt und Klima. Um die Strasse umzugestalten, müssen allerdings 19 der heute 30 Parkplätze aufgehoben werden. Das sind mehr als bei der Präsentation des Bebauungsplans im letzten Frühling angekündigt. Damals war davon die Rede, dass 15 Parkplätze weichen müssen. Die Differenz erklärt das Tiefbauamt mit dem Planungsstand, der inzwischen fortgeschrittener ist als damals.

In Zusammenhang mit der Umgestaltung saniert die Stadt auch die Werkleitungen, den Strassenoberbau, die Entwässerung und die Beleuchtung. Die Gesamtkosten beziffert die Stadt in der Mitteilung mit rund 1,57 Millionen Franken. Der Grosse Stadtrat wird voraussichtlich im Frühling über den Kredit befinden. Der Bund beteiligt sich im Rahmen des Agglomerationsprogramms mit voraussichtlich 250’000 Franken. Die Kosten für die Werkleitungssanierungen werden durch die Werkleitungseigentümerinnen getragen. Läuft alles rund, sollen die Bauarbeiten Anfang 2023 starten und gut ein Jahr dauern.

Baustart für neuen Fluhmühlepark bereits in diesem Jahr

Bereits in diesem Jahr sollen die Bauarbeiten für den neuen Fluhmühlepark ganz in der Nähe starten. Für den Kauf des Grundstücks und die Realisierung des Projekts hat der Grosse Stadtrat im vergangenen November einen Sonderkredit von 1,63 Millionen Franken einstimmig bewilligt. Bei der Beratung überwies das Parlament unter anderem eine Protokollbemerkung, wonach auch der Spielplatz an der Lindenstrasse so schnell wie möglich aufgewertet werden müsse.

Hinweis: Öffentliche Planauflage: 12. Januar bis und mit 31. Januar 2022, beim Tiefbauamt der Stadt Luzern, Industriestrasse 6, 2. Stock, oder auf www.planauflage.stadtluzern.ch.