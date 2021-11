Projekt Wilmisberg in Root: 12 Mehrfamilienhäuser geplant

Projekt Wilmisberg In Root wollen zwei Bauherren gemeinsames und individuelles Wohnen vereinen Geplant sind 12 Mehrfamilienhäuser mit teilgemeinschaftlichen Nutzungen. Es werden Miet- und Eigentumswohnungen im Angebot sein. Die Realisation ist auf Herbst 2024 vorgesehen. Sandra Monika Ziegler 14.11.2021, 17.20 Uhr

Ein Siedlungsverein, in dem alle Bewohnerinnen und Bewohner - egal ob in Miete oder Eigentum - vereint sind, soll das gemeinschaftliche Siedlungsleben fördern und begleiten. Dies ist unter anderem ein Ziel des Projekts Wilmisberg, das von der Halter AG und der Stiftung Abendrot in Root umgesetzt wird. Realisiert werden von der Halter AG 59 Eigentumswohnungen und von der Stiftung Abendrot 71 Mietwohnungen. Die Raumaufteilung geht von 1,5- bis zu 5,5 Zimmerwohnungen. Diese werden in 12 Mehrfamilienhäusern untergebracht und mit einem gemeinsamen Aussenbereich und Einstellhalle versehen.