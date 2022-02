Kanton Luzern Kinder- und Jugendpsychiatrie verzeichnet 20 Prozent mehr Fälle – Betroffene warten teils monatelang auf Behandlung Nicht nur die Anzahl Fälle, sondern auch die Schwere hat im Kanton Luzern zugenommen. Die Kinder- und Jugendpsychiatrie setzt deshalb verstärkt auf frühe erste Beratungsgespräche, um Fälle besser priorisieren zu können. Jessica Bamford Jetzt kommentieren 08.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der neunjährige Dario* leidet seit seiner Geburt unter Anspannung und Nervosität. Vom Kinderarzt wurde ein ADHS festgestellt. Vorübergehend hatte er Medikamente erhalten.

Immer mehr Kinder und Jugendliche wie Dario* brauchen im Kanton Luzern psychiatrische Hilfe: Fast 20 Prozent mehr Fälle verzeichnet der Luzerner Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst (KJPD) der Luzerner Psychiatrie seit dem Jahr 2019. Statt rund 1000 Patientinnen und Patienten betreute der KJPD im vergangenen Jahr 1165 Personen. Diese Steigerung sei vergleichbar mit der Entwicklung in anderen Kantonen und verschiedenen Industrienationen.

Oliver Bilke-Hentsch, Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Luzerner Psychiatrie. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 5. März 2020)

Oliver Bilke-Hentsch, Leiter des KJPD, betont, dass nicht Corona oder die Massnahmen die psychischen Probleme auslösen. Diese seien meist nur Faktoren, welche die Bewältigung von Lebenskrisen schwieriger machten. Ein Grund dafür sei, dass Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, selbst etwas an ihrer Situation zu ändern, genommen werde. Gleichzeitig könnten Vertrauenspersonen – etwa Eltern – das Problem nicht lösen. «Das hat zur Folge, dass die Fälle bei uns nicht nur häufiger, sondern auch schwerer geworden sind», sagt Bilke-Hentsch. Die Belastung der KJPD nimmt also doppelt zu.

Dies zeigt sich auch bei der Entwicklung der Wartezeiten im ambulanten Bereich. 2021 mussten Kinder und Jugendliche im Kanton Luzern im Durchschnitt über neun Wochen auf eine Behandlung warten. Laut dem Planungsbericht Psychiatrie, dem der Kantonsrat im Dezember zugestimmt hat, wird eine maximale Wartezeit von drei bis vier Wochen angestrebt. Dauerhaft längere Wartezeiten gelten in den Nachbarländern als Unterversorgung. Im Vergleich zu den Vorjahren hat die Wartezeit beim Luzerner KJPD um 15 Prozent zugenommen. Die Versorgung war demnach bereits vor der Coronakrise ungenügend.

In der 3. Primarklasse wurde Dario wegen Wutausbrüchen zu einer grossen Belastung für die anderen Kinder und somit in der Regelschule nicht mehr «beschulbar».

ADHS-Verdachtsfälle müssen monatelang warten

Stefanie Senn, leitende Psychiaterin im Ambulatorium der Luzerner Psychiatrie in Luzern, erklärt, dass auf Vorabklärungen gesetzt werde, um mit der Nachfrage umgehen zu können. Dabei werde abgeschätzt, wie dringend eine Behandlung wirklich sei. «Hat das Kind ein stabiles Umfeld, ist grundsätzlich psychisch gesund und reagiert lediglich mit Symptomen auf eine Entwicklungsanforderung, können Tipps im Vorgespräch bereits einen grossen Unterschied machen.»

Die Wartezeit könne dabei sogar positive Effekte haben, da bei den Familien Ressourcen aktiviert würden und Eltern herausfänden, wie sie die Situation für das Kind erträglicher machen könnten. «Aber es ist sicher teilweise auch belastend», ergänzt Bilke-Hentsch.

Bei Dario soll deshalb eine breite kinderpsychiatrische Abklärung durchgeführt werden. Erst wenn diese abgeschlossen ist, kann über die weitere Beschulung entschieden werden.

Von längeren Wartezeiten sind Bilke-Hentsch zufolge insbesondere Kinder und Jugendliche mit «mittelgradigen» Problemen wie Lern- und Leistungsstörungen, leichtgradiger Depression und Teilleistungsstörungen betroffen.

Ausserdem müssten Patientinnen und Patienten, die auf dem Autismus-Spektrum zu verorten sind oder bei denen ein ADHS-Verdacht besteht, lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Grund seien die Komplexität der Diagnosestandards und die Zunahme der Verdachtsdiagnosen.

Anfang Mai 2019 wurde Dario beim KJPD angemeldet. Der früheste verfügbare Termin für die Abklärung war rund sechs Monate später. Die berufstätigen Eltern waren bis dahin mit Dario zu Hause allein beschäftigt, was eine grosse Belastung war.

Situation soll sich im Sommer beruhigen

Um «angemessen» mit der Nachfrage umgehen zu können, setzte sich der KJPD zum Ziel, Patientinnen und Patienten in Therapiemodulen und damit phasenweise weniger aufwendig zu betreuen. Bilke-Hentsch erklärt: «Oft reicht es, wenn eine intensive Betreuung kurz vor, während und nach Schlüsselmomenten und Entwicklungsschritten stattfindet. So etwa bei einem Schulwechsel, einer Trennung der Eltern, einem Umzug oder der Lehrstellensuche.» Anschliessend könne die Begleitung mit weniger Gesprächen oder per Telefon und Videocall fortgesetzt werden.

Das Schuljahr kann Dario nicht geordnet abschliessen, auch ein Wechsel in eine andere Beschulungsform kann nicht fristgerecht erfolgen. Eine allenfalls notwendige spezialisierte Therapie kann frühestens im Januar 2020 begonnen werden.

Aufgrund der höheren Nachfrage sowie der persönlichen Belastung durch die Pandemie steige auch die Belastung der Psychiaterinnen und Psychiater. «Wir haben viele Mitarbeitende, die zwischen 30 und 50 Jahre alt und auch zu Hause mit den Folgen der Pandemie konfrontiert sind.» Mit den im Planungsbericht festgehaltenen Massnahmen wie der Aufstockung des Personals werde sich die Situation schrittweise verbessern und die Wartezeiten «hoffentlich deutlich sinken». Bilke-Hentsch gibt aber zu bedenken: «Verschlimmert sich die Pandemie wieder, reichen die beschlossenen Massnahmen wahrscheinlich nicht und wir werden weiter neue Wege in der Abklärung und Behandlung suchen.»

Hinweis: Das Fallbeispiel des neunjährigen Dario wird im Planungsbericht Psychiatrie des Kantons Luzern aufgeführt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen