Psychische Gesundheit Trotz oder gerade wegen der Pandemie nehmen Suizide ab – dafür wählen immer mehr Personen den assistierten Freitod Anfang des Jahrtausends war die Suizidrate deutlich höher als jetzt. Das ist nicht der einzige Wandel, denn auch die Suizidmethoden haben sich seither stark verändert. Livia Fischer 12.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Sturz aus der Höhe ist eine der häufigsten Suizidarten. Bild: Urs Bucher

Die Luzerner Polizei hat vor kurzem die Kriminalstatistik 2020 veröffentlicht – worin unter anderem die Anzahl Suizidfälle im Kanton ausgewiesen sind. Auffallend ist, dass die Suizide entgegen vieler Befürchtungen zu Zeiten der Pandemie im Vergleich zu den beiden Vorjahren nicht gestiegen, sondern gesunken sind. Und zwar von 107 beziehungsweise 108 auf 85 Fälle.

Lienhard Maeck, Chefarzt Stationäre Dienste Luzerner Psychiatrie. PD

Über die Gründe für den Rückgang kann laut Lienhard Maeck, Chefarzt Stationäre Dienste Luzerner Psychiatrie (Lups), nur spekuliert werden. Einerseits seien Schwankungen von Jahr zu Jahr nicht ungewöhnlich. Andererseits würden Rückmeldungen von einigen psychiatrischen Patientinnen und Patienten daraufhin deuten, dass die Einschränkungen im Coronajahr 2020 teils als entlastend erlebt wurden. Maeck erklärt: «Wenn sich Depressive zum Beispiel mit Gesunden vergleichen, verspüren sie häufig den Druck, es ihnen im Hinblick auf eine aktive Lebensgestaltung gleich tun zu müssen.» Genau das falle ihnen krankheitsbedingt jedoch sehr schwer. Da nun aber auch Gesunde in ihren Möglichkeiten stark eingeschränkt waren, könnte dieser Druck entfallen sein.

Quelle: Bundesamt für Statistik/Grafik: elc

«Somit wäre das Defiziterleben bei manchen Depressiven etwas kleiner gewesen als zu normalen Zeiten – und damit vielleicht auch die Unzufriedenheit mit sich selbst.»

Demnach besteht laut Experten der Lups das Risiko eines vorübergehenden Anstiegs der Suizidfälle, sobald die ursprüngliche Normalität wieder zurückkehrt. Vor allem in der ersten Phase, wenn alle Aktivitäten wieder ausgeübt werden können und psychisch gesunde Menschen einen gewissen Nachholbedarf verspüren. «Diejenigen, denen es jetzt schon psychisch schlecht geht, könnten sich dann umso mehr ‹abgehängt› fühlen, weil es ihnen beispielsweise nicht möglich ist, im gleichen Ausmass Freude zu empfinden oder aktiv zu sein», sagt Maeck.

Warum mehr Männer als Frauen Suizid begehen

Von Suizid betroffen sind vor allem Männer. Die Kriminalstatistik der Luzerner Polizei ist zwar nicht nach Geschlecht aufgeschlüsselt, jüngste Zahlen des Bundesamts für Statistik (BFS) zeigen aber: 2018 nahmen sich 42 Luzerner und 17 Luzernerinnen das Leben, schweizweit waren es 712 Männer und 290 Frauen. Maeck begründet dies damit, dass Männer ein anderes Hilfesuchverhalten zeigen würden als Frauen.

«Sie versuchen eher, Probleme mit sich selbst auszumachen. Zudem mögen sie den Druck wahrnehmen, keine Schwäche zeigen zu dürfen.»

Wenn sie von den Umständen gezwungen werden, diesen vermeintlich starken «äusseren Schein» aufgeben zu müssen, könne dies in einem Gefühl der Kränkung resultieren, beschreibt Maeck.

Ein ähnliches Geschlechterverhältnis bei den Suizidfällen zeigte sich schon vor über 20 Jahren. Was sich hingegen stark verändert hat, sind die Methoden eines Suizids. Während zur Jahrtausendwende schweizweit 31,1 Prozent zu einer Schusswaffe gegriffen und sich 18,4 Prozent aus grosser Höhe stürzten, hat sich das Verhältnis heute beinahe gekehrt (18,3 Prozent zu 26,9 Prozent). «Wir haben den Eindruck, dass die Sensibilisierung im Hinblick auf das von Schusswaffen ausgehende Suizidrisiko allgemein zugenommen hat und im Einzelfall konsequenter reagiert wird. So wird in der Klinik bei Suizidgefährdeten etwa das allfällige Vorhandensein von häuslichen Schusswaffen erfragt und oft weisen auch Angehörige auf deren Existenz hin, woraufhin Waffen zumindest vorübergehend seitens der Polizei eingezogen werden können», versucht Maeck diese Veränderung zu ergründen.

Geschlechterunterschiede bei den Methoden

Der Sturz aus grosser Höhe sei möglicherweise eine «ungewünschte Gegenentwicklung». Denn was die beiden Methoden miteinander gemein haben: Sie gehören zu den sogenannten harten Suizidmethoden. Bei denen ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Suizid gelingt, besonders hoch. Hierzu zählt auch das Erhängen, das insgesamt mit 28,9 Prozent die häufigste Methode ist.

Obwohl sich 2018 anteilsmässig mehr Frauen (32,8 Prozent) als Männer (24,6 Prozent) aus der Höhe stürzten, wählen Männer insgesamt viel häufiger harte Suizidmethoden. So setzten etwa ein Viertel aller betroffenen Männer ihrem Leben mittels einer Schusswaffe ein Ende, während es bei Frauen nicht einmal drei Prozent waren. Maeck erklärt:

«Männer haben im Gegensatz zu Frauen das stärker ausgebildete Bedürfnis, jederzeit Herr der Lage zu sein. Wenn das in einer krisenhaften Entwicklung nicht möglich war, soll wenigstens ihr Ende unter ihrer Kontrolle stehen. So wäre für Männer ein misslingender Suizidversuch womöglich eine weitere Kränkung, die für sie unvorstellbar wäre, auszuhalten.»

Assistierte Suizide kommen immer häufiger vor

Zu beachten bei all diesen staatlichen Zahlen gilt, dass die Suizide mithilfe einer Sterbehilfeorganisation nicht mit eingerechnet sind, bei den neusten Zahlen der Luzerner Polizei hingegen schon. Da sticht die Position «Suizide mit Sterbehilfeorganisation» bei der Auflistung der Methoden auch sofort heraus. Von den insgesamt 85 Suizidfällen letztes Jahr basierten nämlich 48 auf der Freitodbegleitung.

43 davon wurden von Exit, der grössten Sterbehilfeorganisation hierzulande, durchgeführt. 2020 hat der Non-Profit-Verein in der Deutschschweiz gegen 5000 Personen beraten, tatsächlich in den Tod begleitet wurden 913 Menschen. «Etliche Betroffene entscheiden sich nach unserer Beratung für die Alternative der Palliative Care, andere sterben eines natürlichen Todes und wieder andere vertagen den letzten Schritt», erklärt Jürg Wiler, Vizepräsident von Exit Deutsche Schweiz.

Quelle: Bundesamt für Statistik/Grafik: elc

Während die nicht-assistierten Suizide seit mehr als 20 Jahren tendenziell immer weniger werden – dies liegt laut Maeck vermutlich an der abnehmenden Stigmatisierung psychisch kranker Menschen –, steigt die Zahl der assistierten an. Allein in den letzten zehn Jahren haben sich die von Exit begleiteten Freitode fast vervierfacht. Auch ein Blick in die Statistik des BFS zeigt: In Luzern gab es 2008 insgesamt neun begleitete Suizide, zehn Jahre später waren es schon 42. Die hiesige Entwicklung entspricht etwa dem Schweizer Durchschnitt, die Zahlen in den anderen Innerschweizer Kantonen hingegen bewegen sich gemäss Wiler «auf tiefem Niveau».

Einfluss der Wohnsituation auf das Suizidrisiko

Verwunderlich ist das nicht, schliesslich finden in ländlichen Regionen weniger Freitodbegleitungen statt als in urbanen Zentren. «Ein Grund dafür könnte der höhere Anteil alter Menschen in den Städten sein», so Wiler. Am häufigsten entscheiden sich nämlich Personen ab 65 Jahren – Frauen öfter als Männer – für einen assistierten Suizid. Im Jahr 2018 gingen sie laut BFS vorwiegend mit Grunderkrankungen wie Krebs (40,7 Prozent), Herz-Kreislauf-Erkrankungen (12,8 Prozent), Krankheiten des Nervensystems (11,5 Prozent) und anderen Erkrankungen, die mit zunehmendem Alter häufig auftreten, wie chronischen Schmerzen, Demenz, Depression und Mehrfacherkrankungen (35 Prozent) einher.

Suizidfälle in der Schweiz ohne Sterbehilfe. Quelle: Bundesamt für Statistik/Grafik: elc

Die meisten Personen, die sich ohne Assistenz einer Sterbehilfeorganisation das Leben nehmen, sind zwischen 50 und 59 Jahre alt – obwohl die Suizidrate mit steigendem Alter zunimmt. Die Erklärung dafür ist schnell gefunden, wenn man bedenkt, dass die Bevölkerungsdichte genau jener Altersgruppe in der Schweiz am höchsten ist.

Übrigens kommen laut Maeck nicht nur die assistierten Suizide eher in Städten vor als auf dem Land. Er begründet dies einerseits damit, dass – gerade im Hinblick auf die hohe Suizidrate bei betagten Menschen – «das Leben speziell im Alter in der Stadt mit grösserem Stresserleben verbunden sein kann». Zudem sei die Suizidrate bei Alleinstehenden höher – und in den Städten gibt es mehr Einzelhaushalte als auf dem Land.

«Das Leben auf dem Land ist weniger anonym, man kennt sich im Quartier. Die soziale Einbindung spielt also vermutlich eine gewichtige Rolle.»