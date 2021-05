Psychische Gesundheit Vorsichtiges Aufatmen: Die stagnierenden Fallzahlen sind Balsam für die Seele Trotz Öffnungen bleibt die epidemiologische Lage derzeit stabil. Das ist nicht nur positiv für die Pandemiebekämpfung, sondern auch für die seelische Gesundheit. Pascal Studer 17.05.2021, 05.00 Uhr

Klirren von Kaffeetassen auf den Terrassen der Luzerner Restaurants, entspanntes Flanieren an der Seepromenade, und sogar bei Sportveranstaltungen kommt dank ein paar Dutzend lauter Fans so etwas wie Heimspielstimmung auf: Die Schweiz hat gelockert, und mit ihr der Kanton Luzern.

Am Rathausquai ist wieder etwas los – das freut Wirte, Gäste und hebt allgemein die Stimmung. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 19. April 2021

Die psychische Gesundheit, wurde häufig argumentiert, sei entscheidend gewesen für die Beurteilung der Lage. Ob die Öffnungsschritte diesbezüglich eine Verbesserung bewirken, war jedoch lange umstritten. So hat etwa die wissenschaftliche Taskforce geschrieben, dass nicht die einschränkenden Massnahmen an sich, sondern hohe Fallzahlen die grösste Belastung für die Psyche darstellen würden. Die Argumentation: Aus Lockerungen resultierten mehr Ansteckungen. Mehr Ansteckungen ergäben eine dritte Welle. Und eine dritte Welle sei genau das, was der psychischen Gesundheit am meisten schaden würde.

Druck auf ambulante Dienste steigt



Daniel Müller, Leiter Stab Direktion der Luzerner Psychiatrie (Lups), kennt diese Szenarien. Seit Monaten sei die Auslastung in der Lups hoch. Die Kliniken St.Urban, Luzern und Sarnen – hier geht es um die stationären Hospitalisationen im Erwachsenenbereich – sind aktuell zu rund 97 Prozent belegt. Das entspricht allerdings dem Niveau der Vorjahre. Ähnlich sieht die Lage bei der Kinder- und Jugendpsychiatrie aus.

Bei den ambulanten Behandlungen sind die Nachfrage und Wartezeiten seit Beginn der Coronakrise allerdings stetig gestiegen. Lienhard Maeck, Chefarzt Stationäre Dienste der Lups, sagt:

«Zwischen einzelnen Schritten auf kantonaler, nationaler und internationaler Ebene und der seelischen Gesundheit der Bevölkerungsgruppen dürfte kein systematischer Zusammenhang bestehen.»

Das bedeutet: Maeck teilt die Meinung der Taskforce nicht gänzlich. «Es müssen wissenschaftliche und klinische Studien zeigen, inwiefern eine schlechte epidemiologische Lage problematisch für die psychische Gesundheit ist», sagt er. Ohnehin seien es «die langfristigen Faktoren, die für die seelische Gesundheit ausschlaggebend sind».

Endlich ein Aufatmen möglich

Noch einen Schritt weiter geht Daniella Nosetti-Bürgi. Die Psychotherapeutin ist Mitglied des Verbands PsychotherapeutInnen Zentralschweiz (VPZ) und hat eine Praxis in Emmenbrücke. Zu ihren Fachgebieten zählt sie unter anderem Krisen nach der Geburt, Traumafolgestörungen und Sterbebegleitung. Sie sagt: «Nicht die epidemiologische Lage ist für eine Mehrheit der Bevölkerung eine psychische Belastung, sondern die massiven Einschränkungen der Freiheitsrechte.» Die Öffnungsschritte seien «dringend notwendig» gewesen. Sonst gäbe es kein Aufatmen oder Aufkommen von Lebensfreude, fährt sie fort.

Nosetti, die den offiziellen Verlautbarungen der Behörden misstraut, die Berichterstattung der recherchierenden Medien zu einseitig findet und sich auch über alternative Kanäle informiert, betont zudem: «Die Coronakrise aktiviert bei jedem Menschen etwas anderes. Die Folgen reichen von einer starken Zunahme psychischer Belastungssymptomen über eine hohe Resilienz bis zu positiven emotionalen Effekten.»

Letztlich hängt alles von der epidemiologischen Lage ab. Diese schwankte im Kanton Luzern in den vergangenen Wochen zwischen den Stufen orange und rot – der höchsten Alarmstufe. Eine Explosion der Fallzahlen hat sich seit den Lockerungen jedoch nicht ereignet. Sogar Taskforce-Chef Martin Ackermann sieht derzeit Raum für Lockerungen, wie er gegenüber der NZZ am Sonntag sagte. Die Zeichen stehen also gut, dass das Klirren der Kaffeetassen so schnell nicht verhallt.