Die Luzernerin Tabea Greter therapiert Straftäter in Gefängnissen

Wenn Tabea Greter von ihrem Job erzählt, fällt die erste Reaktion meist gleich aus. «Krass, du hast es mit Mördern zu tun?», wird sie dann gefragt. Das stimmt zwar. Für die 27-jährige Psychologin des Forensischen Dienstes der Luzerner Psychiatrie (Lups) spielt das aber kaum eine Rolle. «In der Therapie sehe ich nicht den Mörder vor mir, sondern einen Menschen mit einer psychischen Erkrankung, der eine Straftat begangen hat», sagt sie und ergänzt:

«Es ist nicht meine Aufgabe, die Leute zu verurteilen. Dafür ist die Justiz zuständig.»

Tabea Greter arbeitet als Psychologin beim Forensischen Dienst der Luzerner Psychiatrie und betreut Gefängnisinsassen. Bilder: Jakob Ineichen (Kriens, 19. Mai 2021)

Auch Gefühle wie Sympathie oder Mitleid ihrerseits hinterfragt sie kritisch – «es geht einzig darum, eine tragfähige therapeutische Beziehung aufzubauen». Doch wer sich Greter nun als eine gefühlskalte Person vorstellt, liegt weit daneben. Eine der ersten Eigenschaften, die man ihr zuschreiben würde, wäre wohl, dass sie eine Frohnatur ist. Die Luzernerin strahlt Wärme und Herzlichkeit aus, aber auch viel Ruhe und Stärke. Und Empathie. Dieses Einfühlungsvermögen helfe, um einen guten Job zu machen. Genauso wichtig: echtes Interesse am Menschen. «Die Patienten spüren schnell, ob man authentisch ist», sagt Greter, die an der Uni Basel Klinische Psychologie und Neurowissenschaften studierte.

Grenzüberschreitungen während der Behandlung

So sitzt den psychisch kranken Häftlingen des Grosshofs in Kriens und des Wauwilermoos in Egolzwil mit Greter jeweils eine junge Frau gegenüber, die sie nicht für das, was sie getan haben – oftmals handelt es sich um Körperverletzung oder Betäubungsmittelvergehen –, verurteilt. Und: «Deliktpräventive Arbeit bedeutet nicht, dass es in unseren Therapien keinen Platz für Humor hat.» Da passiere es manchmal, dass sich ihre Patienten, die zu 99 Prozent Männer sind, in Greters Umgebung so akzeptiert fühlen, dass sie den professionellen Rahmen vergessen. Zu «grenzüberschreitendem Verhalten» wie etwa persönlichen Briefen von Häftlingen sei es dann auch schon gekommen. Greter sieht's gelassen:

«Unangenehm wird's erst, wenn man's ignoriert. Ich spreche es sofort an und erinnere sie daran, dass es sich um eine therapeutische Beziehung handelt und es Grenzen gibt.»

Eine rasche Reaktion ist auch wichtig, wenn ein Straftäter Drohungen oder Suizidgedanken äussert. Das Wissen darüber, welches Störungsbild der Patient hat – viele weisen narzisstische oder dissoziale Persönlichkeitszüge auf –, hilft Greter, zu entscheiden, auf welche Art interveniert werden muss. «Wichtig ist, die Aussagen ernst zu nehmen, sie mit dem Straftäter zu besprechen und wenn nötig weitere Schritte wie eine Meldung an die Polizei oder eine stationäre Behandlung einzuleiten.»

Auch sich selbst gegenüber achtsam sein

Richtig brenzlig wurde es bei Greter in den eineinhalb Jahren, in denen sie den Beruf ausübt, noch nie. Und wenn es so weit käme, wäre mit verschiedenen Sicherheitsmassnahmen vorgesorgt. «Wenn ich abends einen Termin in den Räumlichkeiten des Forensischen Dienstes der Lups habe, bin ich zwar mit dem Patienten allein in einem Büro, aber nie allein im Gebäude.» Während Therapiestunden in den Justizvollzugsanstalten trägt sie wiederum stets ein Personenschutzgerät mit sich. «Betätigt man dieses, kommt sofort Hilfe.»

Das macht der Forensische Dienst Der Forensische Dienst der Luzerner Psychiatrie unterstützt die Justizbehörden bei der Beurteilung psychisch kranker Straftäterinnen und Straftäter und übernimmt gleichzeitig deren Behandlung und Betreuung. Die forensische Psychiatrie befasst sich mit rechtlichen Fragestellungen, die psychisch kranke Personen betreffen. Dazu gehört die Begutachtung psychisch kranker Straftäter oder Personen, die einer Straftat beschuldigt werden. Solche strafrechtlichen Gutachten werden im Auftrag der Justizorgane des Kantons Luzern sowie der übrigen Zentralschweizer Kantone erstellt. Ferner gehört die Durchführung strafrechtlich angeordneter ambulanter Massnahmen dazu. (lf)



So aufregend das alles klingen mag; in Greters Berufsalltag gibt es auch viele ruhige Momente. Dazu gehört es etwa, Berichte zu schreiben, Gespräche mit den Arbeitgebern der Straftäter zu führen oder sich mit anderen Fachstellen auszutauschen. Diese Abwechslung sei gut, denn die Therapiegespräche seien oft herausfordernd. Einerseits, weil es selbst als Therapeutin mal vorkommen könne, dass einen manche Erzählungen emotional belasten. Umso wichtiger sei es, sich mit den Kolleginnen und Kollegen auszutauschen; im Team sind sie zu sechst. Und wenn der Kopf auch «nach Feierabend weiterarbeitet», hilft es Greter, rauszugehen – mit ihrem Hund, dem Pferd oder um eine Runde zu joggen. «Das ist der Ausgleich, den ich brauche.» Mittlerweile weiss sie, wie wichtig es ist, sich selbst zu schützen: «Ich bin mir gegenüber achtsamer geworden.»

Rückfälle sind trotz Therapie nicht ausgeschlossen

Herausfordernd sind die Gespräche andererseits, weil die Therapien in der Regel von Gerichten angeordnet wurden und demnach im Zwangskontext stattfinden. «Viele Patienten sehen anfangs nicht ein, warum sie eine Behandlung brauchen und sind unmotiviert», erzählt Greter. Wenn es dann aber einen «Aha-Moment» gebe, sei das wiederum ein richtiges Erfolgserlebnis. «Es ist schön, die Entwicklung meiner Patienten mitzubekommen», sagt Greter. Damit erreicht sie eines ihrer Ziele: den Patienten zu helfen, sich selbst zu verstehen. Die zweite Motivation, die sie antreibt, ist das Wissen, dass sie mit ihrer Arbeit das Rückfallrisiko verringern und so bestenfalls weitere Opfer vermeiden kann.

Tabea Greter sagt: «Viele meiner Patienten sind am Anfang unmotiviert.»

Aber selbst wenn das nicht gelingt, ist sich Greter bewusst: «Wir arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten; Risiken können wir nie ausschliessen.» Werde ein Patient nach seiner Freilassung trotz Therapie rückfällig, bedeute dies nicht automatisch, dass etwas in der Behandlung falsch gemacht wurde. «Aber man muss dann versuchen, herauszufinden, warum es zum Rückfall kam und möglicherweise das therapeutische Vorgehen anpassen.»