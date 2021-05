Publikation Die Luzerner Kapellbrücke-Bilder werden in einem neuen Buch zum Leben erweckt Ein Grossteil der Gemälde in den Giebeln der Luzerner Kapellbrücke wurde beim Grossbrand 1993 zerstört. Jetzt haben zwei Emmer ein Buch mit Kopien des Hauptzyklus’ veröffentlicht. Hugo Bischof 18.05.2021, 05.00 Uhr

Es gibt viele, die sich beim Gang über die Luzerner Kapellbrücke an den leeren Dachgiebeln stören. Die meisten der einst hier aufgehängten Gemälde wurden beim Brand der Brücke 1993 unwiederbringlich zerstört, nur noch wenige hängen heute dort. Die Stadt hat sich gegen die Komplettierung des Bilder-Zyklus’ durch Kopien ausgesprochen. Jetzt kann man die Bilder zumindest in einem gedruckten Buch wieder in aller Ruhe betrachten. Herausgeber sind Heinz Schürmann und Klemens Vogel, zwei kunsthistorisch interessierte Emmer, die vor fünf Jahren bereits ein E-Book mit den Kapellbrücke-Bildern realisiert hatten.

Klemens Vogel (links) und Heinz Schürmann mit ihrem Buch zu den Giebelbildern der Luzerner Kapellbrücke, am Reussufer vor der Kapellbrücke.

Bild: Pius Amrein (Luzern, 17. Mai 2021)

Kopien «in perfekter Schärfe und detailreicher Präzision»

Zu sehen sind im Buch die Replikate (Nachbildungen) der Brückenbilder, die der Luzerner Rechtsanwalt und Mäzen Jost Schumacher nach dem Brand auf eigene Kosten anfertigen liess. Es seien möglichst originalgetreue Kopien «in perfekter Schärfe und detailreicher Präzision», schreiben die Autoren im Vorwort. Was den Streit um Original oder Kopie betrifft, sagt Heinz Schürmann:

«Wie die Gemälde im Erst-Zustand im 17. Jahrhundert aussahen, lässt sich heute ohnehin nicht mehr sagen. Die Gemälde wurden im Lauf der Jahrhunderte mehrmals erneuert und teilweise übermalt.»

Tafel 39 (beim Grossbrand 1993 verbrannt): Prozession hinter der westlichen Museggmauer. Alljährlich im März abgehaltene Bittprozession im Gedenken an den Brand der Stadt Luzern 1340. Replikat Schumacher

Wegweisend waren für Schumacher die Lithographien der Gebrüder Eglin von 1828. Abgebildet sind im Buch nicht alle 146 Replikate, sondern nur die 76 des ersten Gemäldezyklus’ zur Luzerner und Schweizer Geschichte. Es ist nach Ansicht der Herausgeber «der klar wichtigste Zyklus». Er beginnt mit dem «Riesen von Reiden», der als Ursprung der starken und mächtigen Luzerner gilt, und endet mit der Gründung des Jesuitenkollegiums 1577 und der Gründung des Kapuzinerklosters Wesemlin 1584. Unter den Schweizer Bildern finden sich etwa Tells Apfelschuss, der Rütlischwur oder die Belagerung von Grandson.

Tafel 33 (beim Grossbrand 1993 verbrannt): Eidgenossen greifen mit Flössen die unter habsburgischer Herrschaft stehende Stadt Luzern an, wohl anfangs des 14. Jahrhunderts. Replikat Schumacher

Jedem der dreieckigen Kapellbrücke-Giebelbilder ist eine Doppelseite gewidmet. Rechts ist ganzseitig das Gemälde zu sehen. Links wird dessen Geschichte in wenigen Sätzen erzählt. Die Leser erhalten so in kurzer Zeit und auf kurzweilige Weise einen Einblick in einige historische oder mythische Ereignisse der frühen Luzerner und Schweizer Geschichte.

Tafel 42 (beim Grossbrand 1993 verbrannt): Luzerner zerstören am 28. Dezember 1385 die habsburgische Burg Rothenburg. Replikat Schumacher

Schürmann und Vogel beschränken sich in ihrem sehens- und lesenswerten Buch auf das Wesentliche. Ein wichtiger Hinweis fehlt dennoch, nämlich jener auf die Entstehungsgeschichte der Gemälde: Sie entstanden in der Zeit der Gegenreformation im Auftrag der Luzerner Ratsherren. Das Konzept dazu erstellte Stadtschreiber Renward Cysat (1545–1614). Als Maler wirkten Hans Heinrich Wägmann (1557–1627) und seine Söhne.

Schürmann und Vogel haben bereits 2016 in einem E-Book alle 146 Replikate der Kapellbrücke-Giebelbilder zu neuem Leben erweckt, also auch den Leodegar- und den Mauritius-Zyklus. Mit einer App in der Hand lassen sich so die Gemälde-Zyklen vor Ort auf der Kapellbrücke ablaufen.

Stadt Luzern hat Website mit allen Brückenbildern realisiert

Die Stadt Luzern hat eine eigene Website realisiert (www.kapellbruecke.com), mit virtuellen Rundgängen und Hintergrundinfos. Darauf kann man sämtliche Brückenbilder der Stadt online betrachten, also auch jene der Spreuerbrücke sowie jene der im 19. Jahrhundert abgerissenen Hofbrücke, die seither in einem Archiv eingelagert sind. Als Vorlage für die verbrannten Kapellbrücke-Bilder verwendete die Stadt die Fotos der Originalgemälde, welche die Stadt kurz vor dem Brand gemacht hatte. Die Website der Stadt entstand in Zusammenarbeit mit dem Historiker Heinz Horat, der ein umfangreiches, informatives Buch zu den Brückenbildern verfasst hat.

Heinz Schürmann/Klemens Vogel: Kapellbrücke-Giebelbilder zur Luzerner und Schweizer Geschichte (Zyklus I). 76 Replikate von Originalgemälden aus der Reihe von Dr. Jost Schumacher. Emmen 2021. Fr. 38.- Erhältlich ab sofort in Luzern unter anderem im Buchhaus Stocker, in der Hirschmatt Buchhandlung und im Kopier- und Druckcenter Heliomoser. Dazu in zahlreichen weiteren Verkaufsstellen im Kanton Luzern und der ganzen Zentralschweiz, siehe www.kapellbruecke-giebelbilder.ch