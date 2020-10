Pühringer-Gruppe plant neues Seminarhotel und zwei Einfamilienhäuser in Vitznau Gegenüber dem Parkhotel in Vitznau soll ein neues Seminarhotel mit 24 Zimmern entstehen. Dahinter sind zwei kleine Einfamilienhäuser geplant. Das Baugesuch liegt nun auf. Niels Jost 26.10.2020, 09.58 Uhr

Rechts der geplante Neubau des Seminar- und Konferenzhotels in Vitznau. Visualisierung: Baugesuch Vitznau

Der Dorfeingang von Vitznau könnte künftig ein anderes Gesicht bekommen. Wie auf der Gemeindewebseite zu lesen ist, plant die Pühringer-Gruppe den Neubau eines Seminar- und Konferenzhotels und zweier Einfamilienhäuser. Die Gebäude sollen schräg gegenüber dem Parkhotel zu stehen kommen und die bestehende Baulücke schliessen.

Gemäss dem Baugesuch sind für das Hotel 24 Zimmer vorgesehen, dazu Seminar- und Konferenzräume im «drei Sterne plus Segment». Das Gebäude soll von der Seestrasse her erschlossen werden und über ein tiefer liegendes Sockelgeschoss mit drei darüber liegenden Stockwerken verfügen. Dadurch fungiere es als Bindeglied zwischen den heutigen, kleineren Gebäuden und dem grossen Parkhotel auf der gegenüberliegenden Strassenseite. Zudem bleibe «das wohl älteste Holzhaus der Zentralschweiz» im Hintergrund weiterhin von der Strasse her sichtbar.

So könnte sich das Hotel vom Dorfeingang her präsentieren. Visualisierung: Baugesuch Vitznau

Garage und Photovoltaik-Anlage geplant

Die beiden Einfamilienhäuser sollen direkt hinter dem Seminarhotel gebaut werden. Beide Häuser verfügen über eine Zwei- respektive Dreieinhalb-Zimmer-Wohnung mit einer Einliegerwohnung im oberen Stock. Sowohl die Wohnhäuser als auch das Hotel sollen über eine Garage erhalten.

Eines der beiden Einfamilienhäuser, im Hintergrund das Holzhaus. Visualisierung: Baugesuch Vitznau

Die drei Neubauten sollen im Minergiestandard erstellt werden. Zudem ist vorgesehen, sie mit Seewasser zu heizen. Dafür sollen sie via Parkhotel an den neuen Verbund angeschlossen werden. Auf dem Dach des Hotels ist ferner eine zirka 190 Quadratmeter grosse Photovoltaik-Anlage geplant.

Die drei Baugesuche liegen noch bis am 11. November bei der Gemeinde Vitznau öffentlich auf. Gemäss den Unterlagen sind die Bauvorhaben bereits zonenkonform.