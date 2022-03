HC Kriens-Luzern: Wie reagieren die Spieler auf Perkovacs Abgang?

QHL-Handball Wie reagieren die Spieler auf Perkovacs Abgang? Kriens-Luzern gastiert am Samstag in Schaffhausen. Es ist Spiel eins nach der angekündigten Trennung von Trainer Goran Perkovac. Stephan Santschi 26.03.2022, 05.00 Uhr

Löst sich der Druck? Oder geht nun alles den Bach runter? So richtig wissen sie beim HC Kriens-Luzern natürlich nicht, welche Auswirkungen die Mitteilung vom vergangenen Dienstag auf den Rest der Saison hat. Der Vertrag von Trainer Goran Perkovac, der noch bis 2024 gedauert hätte, wird im Sommer aufgelöst, nach vier Jahren kommt es zur Trennung. «Trotzdem haben wir noch Ziele, wir wollen in den Playoff-Halbfinal», sagt Geschäftsführer Nick Christen – im Wissen, dass nun die «Lame-Duck-Problematik» zu einem Thema werden könnte.

Der Begriff kommt aus der Politik und bezeichnet Amtsträger, die kurz vor dem Ende ihrer Wirkungsperiode praktisch handlungsunfähig werden, als lahme Enten. «Wir haben mit dem Team gesprochen, es steht nun in der Schuld. Und Goran ist ein stolzer Trainer, er will einen guten Abgang», sagt Christen, doch er hält auch fest: «Sollte es sich in eine andere Richtung entwickeln, müssten wir wieder reagieren.» Flügelspieler Ammar Idrizi erklärt derweil, dass man in der Mannschaft von diesem Entscheid überrascht gewesen sei, und er betont: «Nun wollen wir gemeinsam mit Goran in den letzten Spielen das Beste daraus machen.»

Für den HC Kriens-Luzern ist es in seiner knapp 15-jährigen NLA-Historie erst die zweite Trainerentlassung. In der Saison 2007/08, der ersten auf national höchster Stufe, musste Burkhard Keller sein Amt in der Winterpause niederlegen. Danach erfüllten Rolf Dobler (2008 bis 2010) und Torben Winther ihre Verträge (2010 bis 2013), während Heiko Grimm (2013 bis Ende 2017) seine Tätigkeit vorzeitig beendete, um zu Bundesligist Melsungen zu wechseln. Goran Perkovac trägt seit dem Sommer 2018 die Verantwortung beim HC Kriens-Luzern.

Nach einer ersten missglückten Saison mit der Verbannung in die Abstiegsrunde formte er den HCKL zu einem Spitzenteam, führte ihn zweimal auf den dritten Platz und einmal in den Cupfinal. Unvergesslich ist der Auftritt aus dem April 2021, als Kriens-Luzern zu Hause Schaffhausen mit 37:26 bodigte. Es war wohl das beste Spiel unter Perkovacs Führung, danach begann bald der Abwärtstrend, der den HCKL saisonübergreifend auf Platz acht abstürzen liess.

Schaffhausen: Double ist nicht mehr möglich

Heute (20 Uhr, BBC-Arena) trifft der HCKL wieder auf Schaffhausen, wegen dessen Europacup-Einsatz von nächster Woche wurde das für Sonntag geplante Spiel vorgezogen. Ausgerechnet Schaffhausen, ist man versucht zu sagen. Die Kadetten sind der souveräne Tabellenführer und demütigten die Krienser im bisher einzigen Duell in dieser Saison Anfang Oktober mit 28:15.

Ammar Idrizi war damals nicht dabei, er erholte sich von seiner Operation an der Patella-Sehne. Aktuell ist der rechte Flügel einer der wenigen formstarken Krienser, mit seiner Lockerheit verkörpert er einen willkommenen Gegenpol zur allgemeinen Verkrampfung, und so schaut er auch dem Duell mit den Kadetten zuversichtlich entgegen: «Schaffhausen ist vielleicht etwas müde und angeschlagen. Das müssen wir gnadenlos ausnützen.» Angesprochen ist das bittere Aus im Cup-Halbfinal, am Donnerstag verlor Schaffhausen bei Pfadi Winterthur mit 23:25.