QR-Code statt Einzahlungsschein: Luzerner Polizei führt am Dienstag Bussen-App ein Ab morgen können im Kanton Luzern Parkbussen mit dem Smartphone oder am Computer bezahlt werden. Das macht es nicht nur für Gebüsste einfacher, sondern auch für die Luzerner Polizei. Alexander von Däniken 31.08.2020, 13.00 Uhr

Ab dem 1. September erhalten zum Beispiel Parksünder keinen Einzahlungsschein mehr, sondern einen Zettel mit QR-Code zum Einscannen. Symbolbild: Kantonspolizei St. Gallen

Wie Recherchen unserer Zeitung ergeben, nimmt die Luzerner Polizei ab Dienstag, dem 1. September, die Bussen-App in Betrieb. Mit dieser erfassen Sicherheitsassistenten und Polizisten Ordnungsbussen digital auf ihrem Diensthandy. Das nachträgliche digitale Erfassen der Daten auf dem Polizeiposten entfällt. Das spart Zeit und letztlich Geld.

Auch für die Gebüssten wird das Verfahren einfacher. Statt eines Einzahlungsscheins finden etwa Parksünder einen wasserfesten Zettel mit einem sogenannten QR-Code unter dem Scheibenwischer des Autos. Dieser Code kann mit der Smartphone-Kamera (bei Android-Handys mittels kostenlosem QR-Reader) eingescannt werden. Darauf öffnet sich eine Seite, auf der die Kontrollschild-Nummer eingegeben werden muss. Danach kommt in einem geschützten Bereich eine Zusammenfassung der Übertretung. Wahlweise kann die Ordnungsbusse Twint oder gängigen Kreditkarten bezahlt, angefochten oder ein anderer Fahrer angegeben werden.

Das ist ein QR-Code Der QR-Code ist ein quadratischer Code, bestehend aus unterschiedlich angeordneten Pixeln. QR steht für Quick Response, also schnelle Reaktion. Einmal vor die Smartphone-Kamera gehalten, öffnet sich zum Beispiel ein Link zu einer Internetadresse. Damit entfällt das mühsame Tippen einer Adresse und anderer Angaben. In den App-Stores sind zahlreiche Gratis-Versionen von QR-Code-Readern erhältlich. (avd)

Auch bezahlen via Computer oder Einzahlungsschein möglich

Wer über kein Smartphone verfügt, kann am Computer die Seite bussen.polizei.lu.ch aufrufen und die Ordnungsbussennummer eingeben, die auf dem QR-Zettel steht. Nach Eingabe der Kontrollschildnummer stehen die oben beschriebenen Funktionen zur Verfügung. Und wer weder ein Handy noch einen Computer besitzt, dem schickt die Luzerner Polizei automatisch nach spätestens 30 Tagen einen Einzahlungsschein. Die App gilt für alle kantonalen Ordnungsbussen, also auch Littering oder das Missachten des Rauchverbots in öffentlichen Räumen.

Die App ersetzt bisherige mobile Geräte, die am Ende ihres Lebenszyklus angelangt sind. Die Luzerner Polizei kommentiert auf Anfrage unsere Recherchen nicht, verweist aber auf eine Medienmitteilung, die heute am späten Montagnachmittag verschickt wird. Ursprünglich hätte die Bussen-App auf Anfang dieses Jahres eingeführt werden sollen. Wegen verschiedener Änderungswünsche an den Hersteller, rechtlicher Abklärungen und der Pandemie wurde der Start verzögert.

Folgt mehr...