Quai in Luzern geht auf, Badis bleiben geschlossen – und wann der Stadtrat Schutzmasken empfiehlt In der Stadt Luzern sind ab dem 11. Mai die öffentlichen Plätze wieder zugänglich. News gibt es auch zu den Märkten, den Badis und den Sportanlagen. Janick Wetterwald 05.05.2020, 10.59 Uhr

«Der Stadtrat hat entschieden, den öffentlichen Raum in der Stadt Luzern wieder zugänglich zu machen.» So lautet der erste Satz der Mitteilung der Stadt Luzern vom Dienstagmorgen. Gleich danach appelliert die Stadt an die Bevölkerung und schreibt: