Quartierhilfe in der Stadt Luzern wird per sofort wieder aktiviert Menschen, die der Corona-Risikogruppe angehören, können sich im Alltag ab sofort wieder rasch und unbürokratisch unterstützen lassen. Der Verein Vicino sucht dafür freiwillige Helferinnen und Helfer. Hugo Bischof 23.10.2020, 15.38 Uhr

Das Angebot von Vicino und Zeitgut Luzern richtet sich vor allem an ältere Menschen und Rentner, die der Corona-Risikogruppe angehören. Symbolbild Sabrina Stübi

Bereits bei der ersten Corona-Welle im Frühling stellte der Verein Vicino in der Stadt Luzern eine koordinierte Quartierhilfe auf die Beine. Diese soll nun angesichts der erneut aufflammenden Pandemie per sofort wieder aktiviert werden. Dies teilte der Verein Vicino Luzern am Freitag mit. Die stark steigende Zahl an Corona-Infizierten habe dazu geführt, dass wieder vermehrt Menschen in Quarantäne und Isolation müssen «oder auch, dass Menschen Angst haben». Dies sei vor allem dann problematisch, «wenn die Betroffenen nicht durch ein persönliches Umfeld unterstützt werden können».

Das Angebot richtet sich vorwiegend an Seniorinnen und Senioren, aber auch an weitere vulnerable Personen, die in der Stadt Luzern leben und aufgrund der aktuellen Situation darauf angewiesen sind, dass jemand für sie Besorgungen macht. Dazu gehören Einkäufe des täglichen Bedarfs oder das Abholen von Medikamenten. Vicino kann dabei auf die Zusammenarbeit mit der Genossenschaft Zeitgut Luzern zählen.

Dieses Angebot ist auf die Mithilfe von Freiwilligen angewiesen. «Bereits im Frühjahr haben sich Unzählige engagiert», sagt Christian Vogt, Co-Präsident und Co-Geschäftsleiter Vicino Luzern. «Wir freuen uns, wenn wir auch jetzt wieder auf diese Bereitschaft zählen dürfen.» Weil zur Zeit der Bedarf schwierig abzuschätzen ist, würden weitere engagierte Personen gesucht.

Sowohl hilfesuchende Menschen als auch freiwillige Helferinnen und Helfer können sich an eine der folgenden Telefonnummern wenden:

Rechtes See- und Reussufer, Marianne Wyrsch: 079 395 14 49

Littau und Reussbühl, Esther Helfenfinger: 079 895 27 09

Linkes Ufer, Wilma Wessel und Désirée Zemp: 079 152 32 32

Zentrum/Altstadt, Nicole Triponez und Cornelia Glanzmann: 076 369 57 77

Weitere Organisationen, die nicht Vicino Luzern angehören und sich engagieren wollen, können sich direkt an Christian Vogt, Co-Präsident und Co-Geschäftsleiter Vicino Luzern, wenden. christian.vogt@kathluzern.ch, Telefon 079 751 67 70.

www.vicino-luzern.ch, www.zeitgut.org