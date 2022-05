Quartierverein Wächter am Gütsch sagt Nein zum Bypass Luzern

Stadt Luzern Quartierverein Wächter am Gütsch sieht im Bypass einen unzumutbaren Einschnitt Die Mitglieder des Quartiervereins Wächter am Gütsch lehnen das Projekt Bypass Luzern ab. Der geplante Autobahnausbau entlastet ihrer Meinung nach die Stadt keineswegs vom Verkehr und stellt die Weichen auf den mobilisierten Individualverkehr statt auf den ÖV. 12.05.2022, 10.14 Uhr

Einstimmig beschlossen die Mitglieder des Stadtluzerner Quartiervereins Wächter am Gütsch an ihrer Generalversammlung vom 29. April den Beitritt zum Komitee Bypass Nein. Zur Begründung zur ablehnenden Haltung gegenüber dem Bypass wird Quartiervereinspräsident Josef Moser in einer Medienmitteilung vom Donnerstag wir folgt zitiert: