Quereinsteigerin Verkauf, Post, Pflege: Luzia Hollitzer wagt einen Neuanfang und drückt die Schulbank Die 40-Jährige will Pflegefachfrau HF werden. Corona, Arbeitsbelastung oder Fachkräftemangel halten sie nicht davon ab. Für sie stimmt die Wahl besonders vom Herzen her. 29.09.2021, 05.00 Uhr

Zuerst das Praktikum, dann das Studium und dann ist Luzia Hollitzer 2023 diplomierte Pflegefachfrau HF. Vor mir sitzt eine rundum zufriedene Frau und erzählt, wie es dazu kam, dass sie zur Quereinsteigerin wurde: «Nach der Sekundarschule, dem Juveso-Sozialjahr – einem praxisorientierten Weiterbildungsjahr und einem Praktikum im Behinderten- und Langzeitbereich war ich auf Reisen. Danach machte ich eine Lehre im Detailhandel, bei welchem ich elf Jahre blieb, bevor ich eine Saison in der Krienser Badi arbeitete.» Nach neun Jahren bei der Post war es dann Zeit für einen Wechsel. «Ich war kurz bei McDonald's, um mich durchzulüften und neu zu sortieren. Mit gut 25 Jahren Berufstätigkeit bis zur Pensionierung vor mir und einem mittlerweile erwachsenen Sohn wollte ich etwas anderes machen. Wollte mal etwas, das nicht nur vom Geld her stimmt, sondern vom Herzen.»

Luzia Hollitzer vor ihrer Schule beim Kantonsspital Luzern. Bild: Pius Amrein (6. September 2021)

Da sah sie das Inserat, dass Viva Luzern bei Quereinsteigerinnen eine Ausbildung zur Pflegefachfrau auch finanziell unterstützt und die Schulgebühren übernimmt.

«Das war genau, was ich suchte und begann die Ausbildung letztes Jahr. Zwar habe ich jetzt weniger Geld als vorher zur Verfügung, aber die finanziellen Einbussen sind tragbar. Ich komme gut durch und das Ende der knappen Zeit ist absehbar.»

Das Ausbildungsmodell, das Viva Luzern anbietet, funktioniert, das Interesse ist da. Gianna Di Cello, Leiterin HR bei Viva Luzern, sagt: «Von den 48 Auszubildenden sind rund 14 quer eingestiegen. Sie waren also bereits in einem Beruf tätig und konnten sich durch unsere Ausgleichszulagen für Quereinsteigende trotz finanzieller Verpflichtungen ein Studium in der Pflege ermöglichen.» Gemeldet für den Quereinstieg haben sich Interessierte der Jahrgänge 1981 bis 2000, so Di Cello weiter.

Gemeinsam gegen die Pandemie

Eine davon ist Luzia Hollitzer. Sie haben Corona oder auch Bilder von gestresstem Pflegepersonal von der 3-jährigen Ausbildung nicht abgeschreckt. Und wie geht sie um mit dem immer rauer werdenden Diskurs zwischen Geimpften und Nichtgeimpften? In ihrem Berufsfeld sei dies natürlich ein Riesenthema. Doch diesbezüglich vertrete sie als Geimpfte die Meinung, dass nicht die Impfung zähle, sondern das Bewusstsein, dass die Pandemie nur gemeinsam zu meistern sei und nicht mit einem Gegeneinander. «Ich hatte grosses Glück, während meiner Praktika in der Langzeitpflege und der Psychiatrie hatte es dort keine Coronafälle, war niemand erkrankt.»

Nach dem Praktikum war klar, sie studiert weiter. Im Schulzimmer ist Luzia Hollitzer nicht die Älteste. Eine Studierende ist 50, eine andere 43 Jahre alt. Und wie läuft es mit dem Pauken? «Da musste ich mir schon eine Lernstrategie aneignen, um die Life-Learning-Balance zu halten. Jedes Wochenende mit Freunden unterwegs, das ging nicht mehr.» Dank der internen Lernberatung sei ihr dies bisher gut gelungen. Sie vermisse aktuell nichts und lasse sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Der Wechsel von drei Monaten Blockunterricht und drei Monaten Praxis gefällt ihr, das passe. Ihr Credo ist: «Ein Schritt nach dem anderen führt auch zum Ziel.» Zudem habe sie eine grosse Lernbereitschaft und die Entscheidung für die Pflege sei eine persönliche Erfüllung:

«Viele meiner Freundinnen und Freunde sind schon seit Jahren in der Pflege tätig. Früher, als wir uns trafen, haben sie oft gefachsimpelt, nun kann ich mitreden, das macht auch Freude.»

Der Mix von Jung und Alt passt

Ihr Studium absolviert sie in der Stadt Luzern an der Xund, dem Bildungszentrum Gesundheit. Die Schule – in der 855 Studierende ein und ausgehen – wird von den regionalen Alters- und Pflegezentren, den Spitälern und Spitex-Organisationen sowie deren Branchenverbänden getragen. Hollitzer beschreibt ihren Berufsalltag im Betagtenzentrum Viva Luzern Eichhof als äusserst abwechslungsreich:

«Jeder Tag bringt etwas anderes. Öffne ich die Zimmertüre, weiss ich nicht, was mich erwartet. Und immer steht ein Team hinter einem, das bei Fragen mit Rat und Tat zur Seite steht.»

Besonders gefällt ihr die Wertschätzung der Bewohnerinnen und Bewohner, wenn sie lächeln, wenn Luzia das Zimmer betrete oder wenn sie mit Freude den Kaffee entgegennehmen. Die professionelle Distanz sei manchmal eine Herausforderung, doch es klappe gut. Sie könne gut zuhören, aber auch bremsen, wenn es dann nötig sei. Luzia Hollitzer beschreibt sich selber als optimistisch, positiv eingestellt und dankbar: «Mit meiner Berufswahl bin ich zufrieden. Der Mix von Jung und Alt ist belebend.»

