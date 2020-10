Querelen in der Spitex Region Willisau: So will der Vorstand die Situation beruhigen In den letzten drei Jahren hatte die Spitex Region Willisau drei Geschäftsführerinnen und mehrere interimistische Lösungen. Eine ehemalige Mitarbeiterin erhebt schwere Vorwürfe gegen den Vorstand. Dieser analysiert nun das Führungsmodell. Roseline Troxler 06.10.2020, 16.43 Uhr

Bei der Spitex Region Willisau blieb in den letzten Jahren kaum ein Stein auf dem anderen. Ende Mai wurde der Geschäftsführerin gekündigt, nachdem diese erst im September 2019 die Stelle angetreten hatte. Als Grund nannte der Vorstand gegenüber dem «Willisauer Boten» Differenzen bei Anstellungsentscheiden und beim Führungsstil. Pikant: Auch schon ihre Vorgängerin war nur knapp ein Jahr in dieser Funktion. Sie reichte die Kündigung damals selber ein.

Die Spitex Region Willisau ist eine Non-Profit-Organisation mit über 100 Mitarbeitern. Sie wird mit Einnahmen aus ihren Dienstleistungen, Mitgliederbeiträgen und Zahlungen der Gemeinden Alberswil, Ettiswil, Fischbach, Gettnau, Grossdietwil, Hergiswil, Luthern, Menznau, Ufhusen, Willisau und Zell finanziert.

Vorwürfe wegen Herabstufung

Nun erhebt eine ehemalige Mitarbeiterin Vorwürfe gegen den Spitex-Vorstand. Lea Müller* (Name geändert) war in der Spitex Fachverantwortliche des Personalwesens. Vor rund einem Jahr wurde sie Mutter. Sie erzählt:

«Mitten im Mutterschaftsurlaub wurde ich per Telefon informiert, dass die neue Geschäftsführerin meinen Job übernimmt.»

Obwohl sie einen unterzeichneten Vertrag des Präsidenten gehabt habe, der ihr gleichzeitig eine Rückkehr garantiert hätte. «Mir wurden plötzlich Fehler in meinem Fachbereich unterstellt.»

Für die junge Mutter ein schwerer Schlag, doch sie habe nicht akzeptiert, zurückgestuft zu werden. «Ich habe in diesem Bereich mehr als fünf Jahre gearbeitet - ohne dass meine Arbeit bemängelt wurde. Nun wurden mir plötzlich Fehler vorgeworfen.» Bis heute seien ihr keine konkreten Versäumnisse genannt worden. Ausserdem habe man ihr nie einen Stellenbeschrieb für die neue Funktion ausgehändigt, sondern ihr nahegelegt, die Kündigung einzureichen. «Das akzeptierte ich nicht.»

Schliesslich kam im November die Kündigung vom Arbeitgeber – «trotz schriftlich zugesicherten Arbeitsvertrags». Bei der Geschäftsführerin, die ihren Bereich übernahm, handelt es sich um jene Frau, die im Mai 2020 entlassen wurde. Lea Müller wehrt sich nun vor der Schlichtungsbehörde, weil ihr Ferienguthaben sowie diverse Überstunden gestrichen worden seien. Die ehemalige Geschäftsführerin will sich auf Anfrage weder zu den Vorwürfen noch zu ihrer Kündigung äussern.

Stefan Schärli, Präsident der Spitex Region Willisau, sagt auf Anfrage zur genannten Kritik: «Die Mitarbeiterin kam in einer Übergangsphase in eine Funktion, für die sie, wie sich herausstellte, nicht die nötige Ausbildung hatte. Wir haben das Vorgehen und die Herabstufung mit ihr besprochen, weil sie von der Neuorganisation sonst über Dritte erfahren hätte, obwohl sie davon betroffen war.» Die Gespräche hätten die Frau sicherlich enttäuscht. Schärli sagt:

«Doch wir haben eine andere Perspektive und das Vorgehen war aus unserer Sicht fair.»

2017 wurde fast der komplette Vorstand ausgewechselt

In der Spitex rumort es bereits seit drei Jahren. 2017 wurde die damals stellvertretende Geschäftsführerin entlassen. Die Mehrheit der Belegschaft übte darauf scharfe Kritik am damaligen Vorstand und forderte die Kündigung der damaligen Geschäftsführerin. Im Mai 2017 dann kam es an der Mitgliederversammlung zu Wahlen. Fast der komplette Vorstand wurde ausgewechselt. Doch auch die unter dem neuen Vorstand eingestellte Geschäftsführerin blieb nur ein Jahr in dieser Position, bevor sie die Kündigung einreichte.

Lea Müller kämpfte damals ebenfalls für einen neuen Vorstand, ist nun aber enttäuscht. «Der Unmut ist gross. Es findet keine Kommunikation nach unten statt», sagt Müller, die noch immer in Kontakt mit vielen Mitarbeitern steht. Stefan Schärli entgegnet: «In den letzten Jahren gab es viele Wechsel und Veränderungen, was alles auch mit Emotionen verbunden war. Es braucht Zeit, bis die Spitex über alle Ebenen wieder als Team funktioniert.» Die Mitarbeiter müssten bei Veränderungen künftig noch besser mitgenommen werden. Schärli unterstreicht:

«Im Moment läuft die Zusammenarbeit des Vorstands und der operativen Leitung sehr gut. Wir haben tolle Mitarbeiter»

Ehemalige Mitarbeiterin sieht grossen Know-how-Verlust

Nach der Kündigung der Geschäftsführerin unter dem neuen Vorstand wurde die Spitex Region Willisau von den fünf Bereichsleiterinnen geführt, darunter Lea Müller. «Die Zusammenarbeit hat sehr gut funktioniert. Wir haben dem Vorstand kommuniziert, dass wir das Modell weiterführen möchten. Doch der Vorstand blockte ab und setzte auf eine Externe.»

Besonders stört sich Lea Müller daran, dass der Vorstand nun plötzlich sagt, dass er sich ein Modell ohne Geschäftsführerin vorstellen kann. «Damals hiess es, wir müssten uns halt wieder unterordnen. Einen Dank, dass wir fünf Bereichsleiterinnen die Spitex während Monaten über Wasser hielten, gab es nie.» In der Folge hätten viele gute Mitarbeiter die Spitex verlassen. Lea Müller ist überzeugt:

«Damals hätte man in der Organisation die Ressourcen für eine interne Lösung gehabt. Nun ist dieses Know-how zu grossen Teilen weg.»

Laut Spitex-Präsident Stefan Schärli wird derzeit eine Analyse zum künftigen Führungsmodell gemacht. «Im Herbst wird das neue Modell im Vorstand beraten. Derzeit kann ich noch nichts dazu kommunizieren.» Zur Kritik der Mitarbeiterin, dass der Vorstand in der Vergangenheit nicht auf eine interne Lösung gesetzt hat, meint Schärli: «Diese Option wurde damals im Vorstand durchaus diskutiert. Die Vorstandsmitglieder haben sich damals für eine Geschäftsführerin entschieden.» Obwohl Schärli noch keine Details zum neuen Modell bekanntgibt, lässt er durchblicken: «Wir schauen genau, welche internen Ressourcen wir haben und wo wir noch externes Know-how brauchen.» Es brauche keine Führungsleute, welche das Rad neu erfinden wollen.

Gewerkschafter fordert Einbezug

Guiseppe Reo, Vertreter der Gewerkschaft Unia, war ebenfalls in Gespräche mit der Spitex Region Willisau involviert. Er sagt:

«Ich bin erstaunt, dass sich beim neuen Vorstand alte Muster wiederholen, und dies, obwohl sowohl ein Rechtsanwalt als auch Vertreter der Pflege im Vorstand sitzen.»

Es brauche nun zwingend klare Abläufe, Regelungen, Entlöhnungsreglemente oder – noch besser – einen Gesamtarbeitsvertrag, so Reo. «Die Aussage des Vorstands, nun eigene Leute nachzunehmen, kann ich nicht ernst nehmen. Das hiess es bereits vor Jahren, ohne dass den Worten Taten folgten.» Guiseppe Reo hofft nun auf einen Einbezug der Gewerkschaften und darauf, dass die Probleme angegangen werden.