Jeder kennt die Königin der Berge. Aber wussten Sie, dass es am 21. Mai 2021 exakt 150 Jahre her sein wird, seit die erste Bergbahn Europas mit Besuchern von Vitznau nach Rigi Staffelhöhe gedampft ist? In unserem Quiz können Sie ihr Wissen zur Rigi beweisen. Jetzt mitspielen und eine Nostalgie-Fahrt gewinnen.

Zéline Odermatt 19.05.2021, 05.00 Uhr