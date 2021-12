Radio Pilatus Diese drei Gesichter stecken hinter den Morgenshow-Stimmen Seit Juli weckt ein neues Morgenshow-Team die Zentralschweiz. Das Mikrofon im Radio-Pilatus-Studio bedient abwechselnd ein Trio. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 05.12.2021, 14.00 Uhr

Sie sind das neue Moderationstrio der Radio-Pilatus-Morgenshow (von links): Selina Linder, Marco Zibung und Mira Weingart. Bild: Pius Amrein (Luzern, 30. November 2021)

Der erste gesprochene Ton des Tages erfolgt bei Radio Pilatus um 5 Uhr. Angefangen mit Kurznachrichten, gefolgt vom Wetter und der Verkehrslage, präsentiert seit Juli das Morgenshow-Team Selina Linder (41), Marco Zibung (30) und Mira Weingart (25) den frühen Vögeln in der Zentralschweiz die wesentlichen Infos noch vor Sonnenaufgang.

Wenn sich die breite Masse im Bett noch einmal dreht, ist das Trio hellwach und längst im Arbeitsmodus. «Wir sind rund 90 Minuten vor Sendebeginn im Studio. Zuerst checken wir die Onlinemedien und besprechen mit dem Frühredaktor tagesaktuelle Themen», gibt Zibung einen Einblick in den Arbeitsbeginn eines Frühmoderators.

Am Tag unseres Treffens im Studio ist die Stadt Luzern eingebettet im dichten Nebel. Ein Bildschirm übermittelt dem Morgenshow-Team via Webcam einen Überblick der Stadt. Selina Linder gibt den aktuellen Stand der Hörerschaft kurz nach 8 Uhr weiter. Ihre Info stimmt jedoch bereits nicht mehr für alle Regionen. Auf der Autobahn entlang des Sempachersees zum Beispiel ist im Moment der Durchsage freie Sicht bei Sonnenschein, der Nebel hat sich verzogen.

Nebel animiert die Hörerschaft, das Programm mitzugestalten

Zu gerne würde man dies während der Fahrt der Moderatorin per Whatsapp mitteilen. Das ist natürlich am Steuer verboten. Darauf angesprochen, wird Moderationsleiterin Mira Weingart später lächelnd sagen: «Das ist der Klassiker. Das Wetter in der Zentralschweiz ist regional sehr unterschiedlich, und das teilen uns die Hörerinnen und Hörer täglich mit.» Insbesondere der Nebel animiere die Leute, Bilder und Nachrichten via Whatsapp an Radio Pilatus zu senden.

Die Interaktion mit dem Publikum funktioniert gut, und die Show wird dadurch zu einem beachtlichen Teil mitbestimmt. Weshalb die Moderatorinnen und Moderatoren nie wissen, was sie während der Arbeit erwartet. «Wir bereiten die Sendungen für den kommenden Tag zwar vor, aber die Aktualität gibt in unserer Branche den Takt vor», sagt Linder.

Wette verloren: Hunziker und Gottschalk verteilten Gipfeli in Luzern

So geschehen am Freitagmorgen, 5. November, als das Team in einem Beitrag zum Comeback von «Wetten, dass ...?» mit den Hörerinnen und Hörern wettete, dass sie – eben die Hörerschaft – es nicht schaffen würden, bis um 10 Uhr 300 Whatsapp-Nachrichten ins Studio zu schicken. Linders und Zibungs Wetteinsatz: Sie würden, verkleidet als Michelle Hunziker und Thomas Gottschalk, in der Stadt Gipfeli verteilen. Natürlich hat das Pilatus-Team die Wette verloren.

Man kann sich schlimmere Aufgaben vorstellen, als sich, fürs Radio während der Arbeitszeit verkleidet, in der Stadt bewegen zu dürfen, oder in diesem Fall, zu müssen. Selina Linder, die ausgebildete Lehrerin, hat nie auf ihrem erlernten Beruf gearbeitet. Sie kam 2001 durch eine Blindbewerbung zum damaligen Tele Tell als VJ – und erlebte ein unglaublich intensives Jahr. «Es war der schwarze Herbst mit dem Zuger Attentat, Nine-Eleven und dem Brand im Gotthard. Ich lernte in einem Jahr sehr viel, aber es hat mich derart mitgenommen, dass ich vorerst wieder ausstieg. Es war zwar heftig, aber ich wollte bei den Medien bleiben.»

Rund vier Jahre später wurde sie für ein Volontariat als Moderatorin eingestellt. Als später für die Morgenshow «Andyamo» eine neue Stimme gesucht wurde, stand sie bereit. «Meine Karriere in der Morgenshow begann ich als Sidekick, also Co-Moderatorin von Andy Wolf. Und ich bin immer noch hier.»

Zum Start FCL-Matchberichte fürs Blindenradio

Mit Glück und Hartnäckigkeit fand auch Marco Zibung ins Studio. «Genau, ich träumte als Kind davon, beim Radio zu moderieren, und bin heute genau dort, wo ich beruflich immer sein wollte», sagt der Sportfanatiker. Wenn aber Radio, dann war für ihn sonnenklar, dass es Radio Pilatus sein muss. «Während meiner Lehrzeit als Kaufmann fragte ich jedes Jahr beim damaligen Sportchef Sämi Deubelbeiss an, ob er eine Möglichkeit für mich sehe. Ich machte einen Stimmtest und wurde vertröstet. Meine Stimme sei noch nicht ausgereift, hiess es», blickt Zibung zurück.

Als die Swissporarena eröffnet wurde, kam seine Chance. Er durfte in einem Zweierteam an den Wochenenden fürs Blindenradio Matchberichte des FCL kommentieren. «Das war auch eine ziemlich kalte Dusche, aber es funktionierte.» 2013 wurde er freischaffender Sportreporter bei Radio Pilatus, es folgte ein Praktikum, just zum Zeitpunkt, als Selina Linder als Morgenmoderatorin eine Babypause einlegte.

Ohne grosse Hoffnung Bewerbung abgeschickt

Ansatzweise ähnlich erging es Mira Weingart, der jüngsten Moderatorin des Morgenteams. Auch sie konnte durch eine Personalie bei Radio Pilatus einsteigen. «Bei mir kam die Chance, als Maik Wisler den Sender verliess. Damit bin ich fix in die Morgenshow nachgerutscht. Die Lücken konnte ich füllen, weil ich bereits Springerin der Morgenshow war. Man kann sagen, dass die Umstände mir in die Karten gespielt haben, dass ich jetzt hier bin», sagt sie.

Die Bühne habe sie immer gesucht, und auch Journalistin sei stets das Thema gewesen. «Wenn Journalismus und Öffentlichkeit verschmelzen, sind Radio oder TV die nahe liegenden Medien», führt die Morgenshow-Leiterin aus.

Nach der Matura sammelte sie Radioerfahrung als Praktikantin und später mit einer Festanstellung bei Radio Inside in Zofingen. Bei Radio Pilatus sah sie für sich keine Chance. «Im Gegensatz zu Marco machte ich mir keine Hoffnungen. Ich glaubte, dass diese Station eine Nummer zu gross sei für mich. Also bewarb ich mich bei einem anderen Zentralschweizer Radio. Weil ich keine Antwort bekam, schickte ich dennoch eine Blindbewerbung an Radio Pilatus. Ich hatte ja nichts zu verlieren.»

Schönes Detail: Am Tag, als Mira Weingart den Arbeitsvertrag bei Radio Pilatus unterschrieb, kam doch noch eine Antwort des anderen Radios. «Sie wollten mich kennen lernen, wie schön», säuselt Weingart lachend. Die ganz junge Mira wollte aber eigentlich Chefredaktorin beim Jugendmagazin «Spick» werden. «Dieses Ziel habe ich leider nicht erreicht. Falls jemand von der Redaktion diese Zeilen liest: Es ist gut so, wie es ist.» Aber sie ist auf ähnlich gutem Weg, als jüngste Bereichsleiterin bei Radio Pilatus.

