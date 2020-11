Raiffeisenbank in Aesch überfallen – Täter ist flüchtig Am Donnerstagmorgen hat ein unbekannter Täter mit einem Messer bewaffnet die die Raiffeisenbank in Aesch überfallen. Der Täter flüchtete, die Polizei sucht Zeugen. 05.11.2020, 13.30 Uhr

(spe) Der Banküberfall hat am Donnerstag kurz nach 11.15 Uhr in Aesch stattgefunden. Ein unbekannter Mann hat die Raiffeisenbank überfallen und Bargeld erbeutet. Der Täter war mit einem Messer bewaffnet. Er verliess die Bank und flüchtete in unbekannte Richtung, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilt.