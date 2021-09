Rain 165km/h in 80er-Zone: Luzerner Polizei nimmt Raser fest Die Luzerner Polizei hat in Rain einen Raser festgenommen. Der Mann fuhr mit seinem Motorrad massiv zu schnell durch eine 80er-Zone. Sein Motorrad wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.

06.09.2021, 14.11 Uhr

Der 41-jährige Portugiese wurde am Sonntagnachmittag, kurz vor 15.30 Uhr, auf der Hauptstrasse zwischen Sempach und Rain gemessen. Wie die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung schreibt, fuhr er in der 80er-Zone mit seinem Motorrad 165 km/h.