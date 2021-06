Rain - Anhängerzug überrollt Velo – Polizei sucht Zeugen

Glück im Unglück für einen zehnjährigen Buben, der in Rain an der Dorfstrasse in Rain von seinem Velo gestürzt. Ein nachfolgender Lastwagen mit Anhänger überrollte anschliessend das Velo – der Junge blieb unverletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls.

25.06.2021, 09.24 Uhr