Rain Auto kollidiert auf Firmengelände mit diversen Gegenständen – Fahrer zur Abklärung ins Spital gebracht Ein Auto ist Dienstagvormittag auf einem Firmengelände in Rain in mehrere Gegenstände geprallt. Der Lenker musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. 18.05.2021, 19.15 Uhr

Die Höhe des enstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Bild: Luzerner Polizei

(pw) Am Dienstag befuhr ein 60-jähriger Autofahrer in Rain im Industriequartier Grossweid ein Firmenareal. Wie die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung schreibt, kollidierte er dabei aus ungeklärten Gründen frontal mit einem Dekorationsbaum, einer Werbeschrift, einer Traktorschaufel und zuletzt mit einem Arbeitskarren. Erst dann kam das Auto zum Stillstand.

Der entstandene Sachschaden am Auto und an den Einrichtungen der Firma ist noch unbekannt. Der Autofahrer wurde vom Rettungsdienst zu weiteren medizinischen Abklärungen in ein Spital überführt.